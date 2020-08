EH Bildu ve "insuficiente" el protocolo de vuelta a las aulas de Uriarte y reclama reducción de ratios y contrataciones

EH Bildu ha calificado de "insuficiente" el protocolo para la vuelta a las aulas del Gobierno vasco y ha registrado una proposición no de ley en la Cámara vasca con las "medidas imprescindibles" para "hacer frente" a la situación sanitaria actual y poder iniciar el curso "tanto con garantías sanitarias como pedagógicamente adecuadas de la mejor manera posible", entre las que propone la reducción a un máximo de 15 alumnos por aula en todas las etapas y nuevas contrataciones en los centros educativos.

Euskadi cambia de planes y retrasa la vuelta a las aulas para los mayores de 14 años

Saber más

En una rueda de prensa celebrada en la Cámara vasca, el parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha mostrado la preocupación de la coalición tras la comparecencia el pasado viernes de la consejera de Educación en funciones, Cristina Uriarte, en la que presentó el protocolo de vuelta a las aulas, informa Europa Press.

Para EH Bildu, tras la comparecencia "se mantiene la confusión y la falta de claridad previa", ya que cree que la consejera en funciones "no dio ninguna certeza". "La comunidad educativa y la ciudadanía estamos aún más confundidos. No ha dado certezas y nos ha vuelto a presentar un protocolo banal, vago e improvisado", ha criticado. Arrese ha lamentado que anunciara la contratación de 1.000 docentes sin concretar cuándo se van a realizar, a qué centros se van a enviar, qué va a ocurrir con las sustituciones o cuál es la intención con otras trabajadoras de la plantilla. "Ni siquiera se mencionan las ratios. Esto nos parece muy grave y realmente la excusa para no aumentar la plantilla", ha denunciado.

Tras informar de que hay alrededor de 1.000 centros en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ha afirmado que esa cantidad de contrataciones "no soluciona nada". En este sentido, se ha mostrado de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y ha planteado bajar las ratios a 15 alumnos por aula, lo que calcula que supondría un aumento del 20% en la plantilla de todo el sistema educativo vasco, con un impacto de 380 millones de euros. No obstante, ha destacado que no plantean unas cifras mínimas de contrataciones, aunque las 1.000 propuestas por Uriarte "se quedan cortas" y propone consensuar estas cifras con las centrales sindicales y agentes educativos.

También cree que el número de mascarillas que tiene previsto repartir el Departamento de Educación no es suficiente y ha pedido que se concrete cómo se va a realizar el retorno a las aulas "escalonado", ya que EH Bildu cree que tiene que ser "de manera gradual, en función de la situación sanitaria local y consensuada tanto con los ayuntamientos como con la comunidad educativa". "Uriarte ha hecho 'café para todos', sin tener en cuenta las diferentes situaciones epidemiológicas que puedan existir en cada lugar", ha reprochado.

EH Bildu también ha denunciado que el Gobierno Vasco no ha ofrecido "ninguna aclaración" en caso de contagio en algún centro. "Si una alumna se va a quedar en casa, ¿cómo va a continuar con su proceso educativo? ¿Qué profesora o profesor se encargará de sus clases on-line? ¿Dónde están los recursos para el alumnado con necesidades especiales?", ha preguntado. El parlamentario de la coalición ha explicado que, ante este protocolo "insuficiente en la actual situación de Emergencia", EH Bildu ha registrado una proposición no de ley con "las medidas imprescindibles para hacer frente a la situación que vivimos y poder hacerlo tanto con garantías sanitarias como pedagógicamente adecuadas de la mejor manera posible". "Es nuestra aportación para cubrir las necesidades de la comunidad educativa, poner en el centro el proceso educativo del alumnado y garantizar la salud de toda la comunidad", ha señalado antes de recordar que ya presentaron un documento en mayo al lehendakari, Iñigo Urkullu y a la comunidad educativa.

La proposición de EH Bildu insta al Departamento de Educación a que reduzca las ratios de alumnado por aula en todas las etapas, siendo el número de referencia 15 personas. Además, propone que amplíe la plantilla necesaria para el desarrollo de esta medida y, por tanto, que realice nuevas contrataciones "con el consenso de los respectivos colectivos", etapa por etapa --profesorado, educadoras, Haurreskolak, especialistas de apoyo especial, cocineras y limpiadoras--. También ha pedido que "readecúe" los espacios e infraestructuras necesarias para "garantizar la idoneidad "de estos grupos reducidos, y que para esto, "ineludiblemente, lleve a cabo una interlocución directa y coordinada con los ayuntamientos".

Asimismo, ha solicitado al Departamento que ponga en marcha un plan "especializado" para "recuperar la pérdida del euskera durante todos estos meses y que ofrezca la posibilidad de flexibilizar el currículum". EH Bildu ha pedido a Educación que acuerde con los representantes del sector las medidas de seguridad de los servicios de comedor y transporte escolar y que garantice los puestos de trabajo. En este sentido, plantea que "fomentando la colaboración con los agentes y sectores de la comunidad educativa, alcance consensos para llevarlas a cabo".