ELA cree que la política fiscal vasca sigue “el manual de Ayuso y Feijóo” y pide subir el Impuesto de Sociedades al 25%

Muchos empresarios vascos echan de menos la fiscalidad que aplica el Gobierno del PP de Isabel Díaz Ayuso, y así se lo hicieron ver en la visita que la presidenta madrileña hizo a Euskadi, pero ELA cree el “manual fiscal” del PP de Ayuso y de Feijóo es el que sigue a pies juntillas el Gobierno vasco, “con nefastas consecuencias sobre derechos sociales y los servicios públicos”. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, y el responsable del gabinete de estudios del sindicato, Mikel Noval, han presentado el informe anual que elaboran sobre fiscalidad, en el que la conclusión fundamental es que es necesario acometer cuanto antes una reforma que “suba los impuestos al capital y las rentas altas”. Esa reforma pasa, de entrada, por una subida de impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas que tienen beneficios, para que de forma “real” paguen al menos un 25%. Ahora pagan un 24% y las pymes un 20%, aunque ELA considera que ese no es el tipo real por todos las deducciones que se pueden aplicar. Además, consideran que en este periodo de crisis, los beneficios extraordinarios de las compañías que se están “forrando” por ejemplo con los problemas energéticos, o la banca, deberían penalizarse con un 50% en el pago de impuestos.

Según se recoge en el informe, el pasado ejercicio 2021 se recaudaron en Euskadi 879 millones de euros menos por el Impuesto de Sociedades que en 2007. Este descenso podría justificarse con la crisis económica, pero sí se ha recaudado más en IRPF y en IVA. En concreto, siempre según el informe de ELA, 1.518 millones más en materia de IPPF y 1.420 millones más en concepto de IVA. En Navarra, segñun ha señalado Noval, se da “la misma tendencia”. Unos datos que consideran “escandalosos” porque recae la recaudación sobre las rentas de trabajo.

Frente al 25% de tipo “real” que cree ELA que debe imponerse en el impuesto de sociedades, afirman que las empresas vascas “de cada 100 euros que declaran, solo pagan 7,3” por las deducciones que pueden aplicarse. “No se puede decir que pagan mucho”, han criticado. En este sentido, consideran “urgente” que se plantee una reforma fiscal, ya que solo con subir el tipo de sociedades al 25% -ahora está en el 25% o el 20% para las pymes- pero “sin exclusiones de ningún tipo”, es decir eliminando deducciones e incentivos fiscales, se recaudarían 2.300 millones de euros más en Euskadi y 1.200 millones más en Navarra.

Otras de las medidas que consideran “urgente” es gravar “en al menos un 50% esos beneficios excesivos” que están teniendo las empresas en la crisis en sectores como el energético o la banca. El Impuesto del Patrimonio también debería ser, en su opinión, objeto de reforma, con un recargo específico entre el 1 y el 10% en este impuesto para recaudar al año 2.000 millones más en Euskadi y 230 en Navarra. En cuanto al IRPF, consideran que las rentas más altas deben estar gravados a un tipo del 60%, que se elimine la tarifa específica de las rentas ahorro, y que se haga una deflactación en función del IPC. Asimismo, han remarcado la necesidad de luchar contra el fraude fiscal e “inspeccionar al menos cada cuatro años todas las rentas que no son de trabajo”.

Lakuntza no ha perdido la oportunidad, una vez más, de criticar a los partidos de la izquierda vasca por considerar que no están preocupando suficientemente para que se lleve a cabo la reforma. En este sentido, ha señalado que “mientras a nivel mundial se está dando un debate sobre los beneficios de empresas y fiscalidad y en otros países se adoptan medidas para gravar a las compañías que se están forrando” en la crisis, ese debate “en este país se quiere ocultar”. Y ha señalado que en Euskadi “nuestros gobernantes se pasan el día dorando la píldora a dirigentes de las empresas petroleras o eléctricas, como Josu Jon Imaz o Ignacio Sánchez Galán, que son quienes les dicen lo que tienen que hacer”. “Muchas empresas” están obteniendo “beneficios históricos”, y las Haciendas vascas “les bajan los impuestos” y no han tomado “ni una sola medida” para cuestionar los beneficios extraordinarios de las empresas en la crisis. “Eso es aceptar el manual del PP, de Feijóo y Ayuso”, ha señalado el secretario general de ELA.

En este sentido, ha considerado que “la política fiscal y económica que se hace en este país, es una política de derechas sin ningún tipo de matiz”, incluyendo también a los partidos de izquierda -Elkarrekin Podemos -IU y EH Bildu- que no hacen nada por solventarlo. “En Euskal Herria hay un acuerdo de país en la práctica, que va desde la izquierda a la derecha, para no subir los impuestos en este caso a los que más tienen ni a las empresas que está haciendo negocio en una situación de crisis como la que vivimos”, ha criticado. “En la práctica, lo que vemos es que no hay ningún acuerdo que hable de esto. Por lo tanto, claro que hay un acuerdo de país para no subir los impuestos porque, si no, se haría otra cosa diferente”, ha manifestado. La fiscalidad, ha lamentado, “está fuera de la agenda de la izquierda”.