Ayuso intenta atraer a la empresa vasca: “Podrían ser mucho más prósperas y pagar menos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado hoy en Vitoria en ‘misión empresarial’, intentando atraer al empresariado vasco hacia el territorio que gobierna bajo el “modelo Ayuso”, basado en el lema ‘menos impuestos más libertad’. El que permite favorecer las inversiones, dice. Isabel Díaz Ayuso ha presentado ante un grupo de empresarios sus recetas conocidas basadas en bajar los impuestos, porque “un exceso de fiscalidad, acaba con los incentivos y con las ganas de invertir”, ha señalado. En un acto organizado por el PP vasco en el que se han dado cita algo más de 200 personas, entre los que estaban destacados empresarios vascos como Emiliano López Achurra, Petronor, Ignacio López Gandasegui, Aernnova, Emilio Titos, Mercerdes Benz, el presidente del Circulo de Empresarios vascos, José Galindez, también presidente de Solparpak, o el presidente de la patronal alavesa, Pascal Gómez, Ayuso ha presentado Madrid como tierra de acogida para los empresarios que quieran “prosperar”. “Menos impuestos y libertad para emprender”.

Ni durante su intervención, ni en el coloquio posterior, ha querido valorar el Concierto Económico. “Ahora no estamos para reformas constitucionales”, ha dicho. Pero sí ha comparado, para mal, la situación fiscal en Euskadi respecto a la de Madrid. “Las empresas vascas podrían tener mucha más prosperidad si se aplican otras políticas con menos impuestos”, ha dicho, y ha recordado las acusaciones que se le han hecho desde Euskadi de realizar dumping fiscal, por el propio lehendakari Urkullu, que ha vuelto a calificar de “hipócritas”. “El capital es libre. Si no bajamos nosotros los impuestos, las empresas se irán a otros sitios” fuera de España. Tras destacar que Madrid es ciudad de libertad, porque a administración no dirige a la vida de los ciudadanos, ha considerado que su comunidad está “más de moda que nunca por la gestión que hicimos de la pandemia”, ha manifestado, refiriéndose a que son se puso ninguna cortapisa para que abriera la hostelería. “Los profesionales nos agradecen que se les haya dejado trabajar y que no se haya arremetido contra lo privado”.

Además ha destacado que en su comunidad no hay problemas ni imposiciones lingüísticas. “Hay libertad para emprender y para vivir”.

El PNV y el gusto a subir impuestos

La presidenta de Madrid ha señalado ante los empresarios que en su comunidad se han bajado los impuestos porque se ha llevado a cabo “políticas de austeridad” del gasto público. Por contra, ha considerado que el PNV “ha cogido gusto a subir impuestos porque es una forma de que la administración engrose rápidamente las arcas públicas, pero no es consecuente con los resultados que, a largo plazo, esto provoca”, ha recordado. Ha cargado contra los gobiernos autonómicos en general, porque “se han convertido en reinos de Taifas”, “van cogiendo fuerza, poder, que van gestionando más allá de sus propias competencias y, al final, ese gusto va izquierda y derecha en algunas ocasiones”, ha explicado. Ayuso ha aventurado que en cuanto el PP llegue al poder en España de la mano de Alberto Núñez Feijóo habrá que hacer reformas estructurales en muchos ámbitos. “Entonces sí que van a empezar las manifestaciones”, ha dicho.

Pese a sus diferencias manifiestas con el Gobierno vasco y con el lehendakari Urkullu, con el que no se ha puesto en contacto para informarle de la visita a Eskadi, preguntada por uno de los asistentes sobre si el AVE, Vitoria Madrid podría suponer una nueva forma de colaboración entre ambas comunidades autónomas Ayuso ha señalado: “Sería maravilloso tender puentes”.

Tras el encuentro con los empresarios, en el que ha sido presentada por el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha visitado el Memorial de Víctimas del Terrorismo.