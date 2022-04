ELA mete en el mismo saco a PNV y EH Bildu en sus críticas por la falta de un autogobierno con “contenidos reales”

ELA apuesta por la soberanía, la república vasca y el autogobierno con “contenidos reales” como fórmula de superar el actual contexto económico y social “difícil” y lleno de “incertidumbre”. Un camino en el que el sindicato considera que la clase política vasca no está a la altura. En el documento que ha hecho público con motivo del Aberri Eguna que se celebra este domingo día 17, el sindicato reparte críticas entre el PNV como partido del Gobierno, pero también carga contra EH Bildu, al que recrimina que no haya una “oposición que marque referencias claras en defensa de nuestro autogobierno y en defensa de contenidos reales”. “Hace falta también oposición en las instituciones, y no sólo vagas apelaciones a pactos de país y consenso”, señalan. En ese sentido, critican las declaraciones de EH-Bildu de esta semana “llamando a superar el esquema caduco de gobierno-oposición o la reivindicación de una gobernanza colaborativa”. “Diluyen las referencias críticas que necesitamos”, argumentan.

No es la primera vez que este sindicato arremete contra el partido que dirige Arnaldo Otegi. Ya lo hizo cuando EH Bildu se prestó a pactar los presupuestos, y la pasada semana Mitxel Lakuntza criticaba que fueran favorables a que se firme un pacto de rentas en Euskadi en el que este sindicato ya ha advertido de que no va a estar.

ELA considera en su documento que hace falta “que las fuerzas abertzales y las instituciones denuncien lo que realmente está ocurriendo con el autogobierno”. “No es cierto, como decía el PNV, que en algunas coyunturas seguir manteniendo lo que se tiene es una victoria. No, al menos, si se hace ocultando la realidad de la erosión de nuestro nivel competencial. Es hora de acabar con este silencio”, señalan. En este sentido consideran que hay que “despertar del sueño de ser una de las naciones sin estado con mayores niveles competenciales del planeta” , como afirman que se defiende desde el PNV, y seguir diciendo que “de la mano del diálogo con el Estado y de una presunta bilateralidad –que todo el mundo sabe que no existe– vayamos a avanzar como pueblo”. “Hemos de mirar al futuro y ver lo que necesitamos para abordar, como sociedad y como país, los enormes retos a los que nos enfrentamos” y el “punto de partida, para ELA, solo puede ser el de tener una mirada rigurosa sobre lo que nos sucede. Después tocará medir la correlación de fuerzas y decidir si es el momento de confrontar o no y de qué manera hacerlo”, afirman.

El sindicato llama por último a la movilización en este tiempo de “incertidumbre”. Tras recordar “la pandemia ha supuesto un golpe muy duro para las organizaciones sociales, en su conjunto, y también para el sindicalismo”, ELA recuerda que 2019 fue un año “récord en términos de conflictividad laboral, y coincidió, también, con el auge del movimiento feminista, la movilización inédita de las personas pensionistas y el movimiento juvenil”. “El escenario se ha complicado enormemente, y es por ello más necesaria aún la organización colectiva y la movilización”, señalan.

LAB pide soberanía para hacer “lo que no se puede en Madrid”

En el documento. ELA no hace ningún llamamiento a sus militantes a sumarse a los actos que diferentes partidos organizan con motivo del Aberri Eguna, al contrario que LAB, que en el escrito que publica anima a la militancia a participar en las manifestaciones convocadas por la iniciativa Euskal Herria Batera, EH Bildu y EH Bai. LAB cree que hay que reivindicar una Euskal Herria de “soberanía, paz y transformación” y hacer “lo que no se puede en Madrid y en París”, donde la ultraderecha “avanza” e “introduce sus ideas en los debates y las políticas públicas”. Considera que esta celebración es “una oportunidad para reivindicar para Euskal Herria lo que queremos para los demás: soberanía y autodeterminación, paz y transformación”.

Tras recordar que la oferta del sistema capitalista es “imperialismo, guerra y crisis”, LAB señala que este modelo no lo han elegido los vascos “de forma democrática” sino que esta fórmula “capitalista y heteropatriarcal se nos ha impuesto en contra de nuestros deseos y de nuestras mayorías”, como parte de “un conflicto entre el capital y la vida en tiempo real”. Desde LAB defienden “tomar libremente en Euskal Herria hasta las decisiones más difíciles sobre lo que ocurre porque solo se han dado respuestas erróneas, restrictivas, segregadoras y contrarias a la vida y a los derechos desde Madrid y París”. Unos Estados que según señala en su comunicado, ahora “lanzan un llamamiento a la guerra”. Tras señalar que “avanzar en la soberanía popular es el eje por el que se disputa el poder al capital, desde LAB se muestran convencidos de que ”en Euskal Herria hay otras mayorías que darán otra respuesta a los retos de esta era“.