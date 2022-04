ELA no estará en ningún “pacto de rentas” y augura conflictividad y huelgas largas

Por si cabía alguna duda, el sindicato ELA ha dejado este miércoles bien claro que no estará en “ningún pacto de rentas”, la que receta de moda en estos momentos para intentar casar la subida del IPC y los salarios al que llaman desde sectores empresariales y políticos. El secretario general del sindicato, Mitxel Lankuntza, ha asegurado que ELA no sentará en ninguna mesa para “empobrecer a los trabadores”, ha defendido que los salarios “no son los culpables” de la subida de la inflación y, por lo tanto, no van a renunciar a que la subida del IPC se traslade al incremento de los sueldos, como pretenden los empresarios. Muy crítico con el Gobierno vasco y navarro, Lakuntza no ha dejado fuera de las críticas tampoco hoy a EH Bildu y a Elkarrekin Podemos-IU, algo que ya es habitual desde que estos partidos se han acercado al Ejecutivo en las negociaciones presupuestarias. El líder de ELA ha señalado a estas formaciones por defender este pacto de rentas junto a la derecha y la patronal. “¿Con quién quieren que firmemos un pacto de rentas, con un patronal que no es capaz de defender en la reforma laboral que se prioricen los convenios vascos? ¿Con la misma patronal que tiene bloqueada la negociación colectiva?”. “La izquierda debería estar con los sindicatos que defendemos la lucha sindical”, ha dicho.

En un acto en el pabellón de La Casilla de Bilbao ante unas 3.000 personas, que se ha completado después con una manifestación hasta la sede de la patronal vasca, Confebask, el sindicato ha puesto en valor la huelga como herramienta para luchar contra la precariedad, adelantando que en esta situación de crisis y de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, se multiplicarán los conflictos largos. Junto a la llamada a la movilización, Lakuntza ha despreciado de nuevo la Mesa de Diálogo Social vasca a la que ni ELA ni LAB acuden. “Que nadie nos busque en esa Mesa que no sirve más que para perder el tiempo y para perder credibilidad”.

Durante su intervención ante los militantes de ELA, Lakuntza ha criticado que se achaque a la guerra de Ucrania todos los males económicos actuales, como si no pudiera actuarse contra ellos, y ha señalado que el problema de la inflación es anterior a la guerra. “La falta de materiales y suministros, la especulación de los carburantes o el sistema de fijación de los precios de las eléctricas están detrás de la subida de inflación”, ha dicho, y ha asegurado que las eléctricas “están robando a la gente con el apoyo de las instituciones públicas”. “Ni el Gobierno de Sánchez, ni los gobiernos de Gasteiz e Iruñea, ni las Diputaciones han tomado una sola medida para limitar la especulación y los beneficios de las empresas energéticas”. Unas medidas que, en el caso de las diputaciones ha calificado de “derechas”: “Son propuestas de la derecha, están siguiendo el manual del PP”, ha señalado en relación a las actuaciones que suponen bajar impuestos.

Según los datos que maneja ELA hay 407.300 trabajadores en precario en Euskadi y 234.300 en Navarra “cuya situación no se puede normalizar”. Lakuntza ha asegurado que la precariedad laboral es un “problema social de todos”, ya que las malas condiciones generan más muertes y más enfermedades. En este sentido, ha exigido la subida del SMI a 1.318 euros, incrementos salariales en función del IPC y la consolidación de los empleados públicos, el incremento de la plantilla de inspectores, la subrogación de los trabajadores subcontratados y la publificación de las empresas energéticas“.

989 días de huelga en Navaltia

ELA ha hecho un repaso por las huelgas que ha llevado a cabo durante los últimos tiempos, como los de las residencias, Osakidetza, limpieza del Guggenheim, Navaltia…Helka Fernández, trabajadora de esta empresa ha recordado que llevan de huelga 989 días por mejorar para mejorar unas condiciones de precariedad con 935 euros de sueldo, 1.768 horas de trabajo y domingos y festivos laborables. La trabajadora ha asegurado que, pese a que la inspección ha tomado parte en contra de los trabajadores, la plantilla seguirá en huelga lo que haga falta, “gracias a la caja de resistencia” del sindicato, que le permite alargar los conflictos.