Elkarrekin Podemos-IU, irritada por el pacto de EH Bildu con Urkullu

La coalición Elkarrekin Podemos-IU ha mostrado este viernes su sorpresa y malestar por el hecho de que EH Bildu haya alcanzado un acuerdo presupuestario con el Gobierno de Iñigo Urkullu. Su portavoz, Miren Gorrotxategi, que también negoció con el Ejecutivo de PNV y PSE-EE para explorar acuerdos y que ya compareció el jueves para criticar ese pacto, ha negado que sea una "pataleta" y ha considerado que, por el contrario, sí es positivo sumar a la misma formación a los pactos en el Estado. También ha admitido que la parte del pacto calcada al de Navarra, de cuyo Gobierno forma parte su partido, es admisible. Eso sí, aunque asume que "cada cual es libre de acordar con quien quiera y lo que quiera", ha recalcado que EH Bildu no ha logrado "nada".

EH Bildu pacta por primera vez unos presupuestos con Urkullu por 250 millones y cambios en el SMI y alquileres

De hecho, se ha hecho acompañar en su comparecencia ante los medios de comunicación de un documento titulado 'El acuerdo de EH Bildu compromete solamente 66 millones para 2022' que contradice la comunicación oficial de Gobierno y EH Bildu, que aludían a unos 253 millones de euros. No obstante, Gorrotxategi ha pedido disculpas porque ese informe se ha hecho "rápido" y "puede contener errores" en sus apreciaciones. Ahora bien, su conclusión es clara: muchos de los anuncios presentados como novedosos ya estaban comprometidos y ha mostrado su indignación por que la izquierda abertzale no haya logrado "nada" en materia de igualdad, euskera o salud mental. Ha patinado al denunciar que no se toca la partida de la RGI (renta de garantía de ingresos), ya que técnicamente se trata de un "crédito ampliable" que se amolda a la demanda real de perceptores.

"Un Gobierno con mayoría absoluta no necesita de ningún apoyo parlamentario. Cuando se decide apoyar las cuentas, tienen que explicarse las razones", ha insistido Gorrotxategi, que ha recordado que quedan "muchísimas leyes" para tramitar en lo que queda de legislatura hasta 2024 y que aparentemente va a ser suficiente "cambiar una coma" en ellas para lograr acuerdos con el Gobierno. Sin embargo, al mismo tiempo ha defendido la utilidad de la ley contra la pandemia pactada este verano entre Elkarrekin Podemos-IU y los partidos del Ejecutivo y cuya oportunidad ha sido cuestionada desde otros ámbitos. Se da la circunstancia de que los anteriores dirigentes de Podemos con Equo pero sin IU pactaron en 2019 los presupuestos de Urkullu. Entonces ocurrió a la inversa: EH Bildu fue quien minimizó el alcance de los compromisos incorporados.