Una joven denuncia estar vetada en las fiestas de Mutriku por ser ertzaina: “Dicen que mejor no vaya a las txosnas”

Las fiestas de las Magdalenas en la localidad guipuzcoana de Mutriku se han visto rodeadas de polémica en 2022 por el veto a la participación de una joven de 21 años por su profesión, ser ertzaina. Así lo explica ella en una nota en euskera: “Un miembro de Bizixo Jai Batzordea [la comisión de fiestas] me ha dicho que en una asamblea decidieron que los miembros de un colectivo policial no pueden participar en las actividades. Tenía dado mi nombre para la comida popular y para recoger la camiseta del día dela juventud del pueblo, que no me van a dar. Y me dicen que mejor si no aparezco en la zona de txosnas”.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha condenado el “sectarismo, intolerancia y exclusión” de la joven policía y, en Euskadi Irratia, el consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha señalado al “entorno de la izquierda abertzale”, ya que los hechos, a su juicio, suponen “una intolerancia que ha sido alimentada y formada durante años por el entorno de la cultura política de la izquierda abertzale”. Ha mencionado también las tensiones que se están produciendo entre Sortu y EH Bildu y el autodenominado movimiento socialista, articulado en torno a GKS, con pugnas sobre la instalación de txosnas en espacios festivos como los de Hernani o Vitoria.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Mutriku, gobernado por EH Bildu, emitió un comunicado en el que remarca que las fiestas son “para todos los vecinos” y remarca que “quiere garantizar en las fiestas espacios no discriminatorios y espacios seguros para toda la ciudadanía”. “No acepta que se discrimine a nadie ni que se vulneren los derechos humanos”, se puede leer en la declaración suscrita también por las formaciones de la oposición, PNV y una plataforma verde. “El Ayuntamiento -se insiste- no tolera ningún tipo de intimidación, acoso o discriminación por razón de raza, origen, idioma, género, sexo, etc., i por el hecho de tener una u otra profesión”.

En las redes sociales, Bizixo Jai Batzordea se reafirma en desea “espacios seguros” en sus recintos de fiestas y en que no acepta “ningún tipo de agresores”. “Como no se toleran agresores machistas, racistas, homófobos o tránsfobos, tampoco a quienes tienen la función de aplicar sistemáticamente la represión, los policías”, se puede leer. La decisión “no se toma por una persona en concreto” y no pretende su “exclusión social” sino para “denunciar” la “función” de la Policía y evitar su “normalización”. “Tenemos decenas de ejemplos de la represión en el día a día, sea en desahucios, en la criminalización de los jóvenes, golpes, recortes de libertades, ...”, inciden. En todo caso, admiten que por el revuelo suspenderán algunas actividades y se quejan del “señalamiento” que han sufrido. La afectada, por su parte, había lamentado que tras cambiar de trabajo no podía hacer lo mismo que había hecho siempre y se muestra “orgullosa” de ser la primera mujer de Mutriku en haber entrado a la Ertzaintza. Explica que su función consiste en proteger a mujeres maltratadas, en llevar a los “agresores” a los tribunales, en ayudar a víctimas de accidentes de circulación o de robos y en dar charlas en ikastolas de los riesgos de la navegación en internet.

“Pertenece al pasado”, insiste el titular de Seguridad, Erkoreka. También el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, ha lamentado este “boicot” y entiende que la Policía es un servicio público más como lo son la Sanidad o la Educación. Entre los sindicatos policiales, Sergio Gómez de Segura (Erne) ha visto “deleznable” el veto a la funcionaria y lamenta que se reproduzcan episodios que parecían “más que superados”. Esan ha valorado de forma positiva la “respuesta unitaria y contundente” de todos los partidos municipales y ha asegurado que “no cejará ni un segundo” en responder a quienes pretenden “aislar socialmente a los hombres y mujeres” de los cuerpos de Policía vascos. Euspel también ha realizado una denuncia de la “discriminación totalitaria” y ha aplaudido a quienes se han solidarizado “con ella y con toda la profesión”.