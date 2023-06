La Ertzaintza abrirá expedientes disciplinarios a los agentes desplegados que no actuaron ante la protesta de sus compañeros frente al Parlamento

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado este viernes en el Parlamento Vasco la apertura de diligencias de investigación para, en su caso, “depurar responsabilidades” por la protesta del colectivo asindical 'Ertzainas en lucha' en la que sus colegas uniformados del dispositivo de seguridad, encabezados por un intendente con galones dorados, no actuaron en ningún momento a pesar de que se produjeron hechos que en otros momentos han motivado requerimientos, despliegue de antidisturbios o incluso cargas. Según ha explicado Erkoreka, las actuaciones son de dos tipos. Para los manifestantes se estudiarán posibles multas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana (la conocida como 'ley mordaza') y los uniformados desplegados podrían exponerse a expedientes disciplinarios.

El movimiento de protestas en la Ertzaintza al margen de los sindicatos vuelve a movilizarse con caravanas de coches

'Ertzainas en lucha' se ha ido gestando en las últimas semanas y ha cristalizado en un movimiento que moviliza a altos porcentajes de la plantilla de la Ertzaintza. Reclaman un convenio tras más de una década con el acuerdo regulador caducado, subidas de al menos 1.100 euros y otras mejoras organizativas. Su gran amenaza es bloquear la salida del Tour de Francia desde Euskadi. Han realizado ya manifestaciones o caravanas de coches y ayer reunieron a entre 700 y 1.400 frente al Parlamento Vasco, cortaron el servicio de tranvías durante casi una hora y pudieron superar la línea autorizada sin respuesta por parte de la fuerza movilizada, encabezada por altos mandos policiales. Los agentes en servicio hicieron fotografías, secundaron las protestas, aplaudieron a los intervinientes o hicieron sonar cláxones.

La investigación incluye la revisión de todas las cámaras de seguridad del entorno del Parlamento, que recogieron en detalle tanto la movilización como el papel de la fuerza desplegada. En ellas se constata, por ejemplo, cómo algunos estaban tomando café en establecimientos cercanos, según fuentes policiales. Erkoreka ha afirmado que es legítimo que este colectivo reclame su dimisión -“lo acepto”- pero ha recalcado que analizarán los posibles excesos cometidos.

Erkoreka ha dado estas explicaciones en respuesta a una pregunta de EH Bildu. Su portavoz en materias policiales, Julen Arzuaga, ha ironizado que no puede haber “intocables de Elliot Ness” en el cuerpo. Ha enfatizado que son legítimas las reivindicaciones laborales y necesarias las mejoras, pero que no puede haber un movimiento que altere la representación legal y legítima que tienen los sindicatos. “Adoptar un camino paralelo al policial es el camino parapolicial. Me alegro de que ustedes intervengan”, ha señalado Arzuaga, quien ha deslizado que este colectivo es próximo a Jusapol o similares del entorno de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Fuentes de Seguridad ya indicaron a este periódico ante la anterior protesta que el Ejecutivo “mantiene abierta la negociación sobre un nuevo convenio de relaciones laborales con todos los sindicatos”, es decir, en el marco de la mesa sectorial resultante de las elecciones, en la que están Erne, Esan, Euspel y Sipe. “En el marco de esta negociación se han mantenido decenas de reuniones (la última el pasado martes, con los cuatro sindicatos con representación) y convocatorias de mesas sectoriales que ha conseguido grandes avances en las condiciones laborales de la Ertzaintza como, por ejemplo, el acuerdo de carrera profesional (firmado el año pasado) que supuso una importante mejora salarial para la plantilla”, señalan. “El Departamento de Seguridad mantiene su compromiso con los sindicatos y continuará negociando con ellos el nuevo convenio. Espera y desea un pronto acuerdo que continúe mejorando las actuales condiciones laborales de la totalidad de la plantilla”, abundan.

La representación legal de la plantilla, por su parte, está organizando una protesta para denunciar la situación en la Ertzaintza para este martes, coincidiendo con un Consejo de Gobierno extraordinario en Urdaibai. Los sindicatos Erne, Esan, Euspel y Sipe -que son los que tienen representatividad ahora mismo- llevan años con movilizaciones y ahora tienen el reto de ver si son capaces de tener un músculo similar al de 'Ertzainas en lucha'.