La Ertzaintza investiga una posible agresión sexual en la Aste Nagusia de Bilbao

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha señalado este miércoles que la Ertzaintza investiga una posible agresión sexual durante la Aste Nagusia de Bilbao. El consejero ha señalado que el “dictamen médico es fundamental”, y que en estos momentos se encuentran a a espera de conocer si la persona, que es residente en otra ciudad donde se ha realizado los análisis médicos, ha presentado finalmente denuncia, ya que estas son “muy complejas”. Erkoreka ha desvelado esta posible agresión durante una entrevista en la Cadena Ser, en la que también ha inforado de que, desde que se iniciaron los casos de pinchazos a mediados del mes de julio, la Ertzaintza tiene registrados aproximadamente 67 casos distintos, la mayoría a mujeres, pero no en todos ellos se ha trasladado una denuncia, si no que estas suponen aproximadamente la mitad de los casos. Durante las fiestas de Bilbao, la Ertzaintza ha tenido conocimiento de 25 casos.

Erkoreka ha reconocido que las fiestas, al ser acontecimientos que se salen de la normalidad, presentan “condiciones propicias para que la actividad infractora se multiplique” pero ha señalado que hasta ahora, en el caso de Bilbao, no existe un “especial motivo para la preocupación”, pese que se han contabilizado multitud de robos. “No quiero decir que no se estén dando infracciones, pero están dentro de lo razonablemente previsible teniendo en cuenta las dimensiones de la ciudad y la concurrencia de gente que visita estos días Bilbao”, ha aclarado.

En cuanto a los casos de pinchazos, 25 durante las fiestas de Bilbao, el consejero ha explicado que “todavía no tienen una respuesta policial y social clara”, ya que “nadie sabe exactamente a qué obedece este fenómeno de los pinchazos porque no son, hasta la fecha, por lo menos de una manera mayoritaria, casos de sumisión química”. En algunos casos hay apreciaciones equivocadas. Hay mujeres que piensan que han sido pinchadas pero después, el contraste de esa percepción personal con la intervención de los sanitarios arroja un resultado negativo y no ha habido pinchazo de ningún tipo“, ha señalado.

En otros casos, Erkoreka ha explicado que ha habido pinchazo, pero cuando a la persona se somete a una analítica, se ve que no hay sustancias químicas en el cuerpo que puedan arrojar luz sobre la sustancia que se haya podido inocular. “Por tanto, no hay una interpretación clara sobre lo que puede estar representando”, ha indicado antes de detallar que la mayoría de casos se dan en mujeres y en los que la persona pinchada es un hombre son “muy pocos”. “Es un fenómeno extraño al que todavía no le damos explicación; no sabemos a qué obedece”, ha insistido antes de destacar que tampoco hay un caso en el que una persona haya visto cómo pichaban a otra persona, a pesar de que hay cámaras en los entornos públicos.

Respecto a las polémicas con los protocolos seguidos por algunas comparsas ante estos hechos y preguntado si se busca cuestionar la autoridad de Ertzaintza, Erkoreka ha afirmado que es “innegable” que “hay colectivos en la sociedad vasca que aspiran a eso, no solamente a la Ertzaintza, sino también de la Policía Municipal y de cualquier orden policial”. No obstante, cree que no hay una relación de causa-efecto entre este objetivo y todos los supuestos en los que se hayan planteado reivindicaciones en relación con la presencia de la policía en el entorno festivo.

Además, ha advertido de que “si alguien pretendió en algún momento decir ante un presunto delito: 'esto lo resolvemos en casa y si eso ya llamamos después si es oportuno a la Ertzaintza o a la policía', se equivocó” porque “en una sociedad civilizada, moderna y avanzada es inasumible e incluso permite abrigar sospechas sobre si quien está proponiendo e impulsando esa dinámica, no estará pretendiendo ocultar algo que le responsabiliza directamente”.