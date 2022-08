Bilboko Konpartsak tratará los pinchazos en Aste Nagusia como “una agresión más” y estudiará si activa su protocolo

Bilboko Konpartsak considerará cada posible pinchazo a mujeres durante Aste Nagusia como “una agresión más” y estudiará en la mesa coordinadora si se activa el protocolo contra las agresiones. Así lo han anunciado las portavoces de la federación, Nerea Matute y Garazi Askazibar, durante la presentación de dicho protocolo, en un acto que ha tenido lugar en el kiosco del Arenal y en el que han tomado parte representantes de todas las txosnas, que han portado carteles y lemas en contra de las agresiones tanto machistas, racistas, sexistas como LGTBIfóbicas.

En su intervención, Nerea Matute ha afirmado que desde Bilboko Konpartsak considerarán los pinchazos como “un tipo de agresión hacia las personas y será tratado como tal”, por lo que se podrá acudir a cualquier txosna o comparsa, al igual que con los otros tipos de agresiones, a solicitar ayuda“, según recoge Europa Press. En este sentido, Matute ha asegurado que se seguirá el protocolo ”normal“ ya que ”es una agresión en sí misma, sea por sumisión química o para meter miedo“, y se ayudará a la persona afectada ”en la medida de nuestras capacidades“, dando atención, cobijo y apoyo para ponerse en contacto con familiares, amistades u otro tipo de agentes sociales o servicios de atención.

Tras dos años de pandemia, Matute y Askazibar han explicado que se ha procedido a actualizar el protocolo para modificar algunas actuaciones, pero por la propia evolución de la fiesta, no en concreto por que este año, haya que focalizar las actuaciones en los pinchazos a mujeres. De esta forma, será la mesa coordinadora, que se reúne a diario y en la que participan entre 12 y 14 integrantes, donde se estudiará cada caso y se decidirá “si se activa el protocolo o no”, pero ha remarcado a continuación que los pinchazos “pasan a ser una agresión más, otro tipo de violencia, cuya respuesta valoraremos en coordinadora y será Bilboko Konpartsak quien decida si se activa el protocolo o no” ha precisado Matute. Ambas portavoces han añadido que se valorará el pinchazo, como se hace con todo tipo de agresiones ya que, depende de qué tipo de agresión sea, se trabaja de una forma diferente, ya que “existe una línea de trabajo y respuesta para cada tipo de agresión, sea sexista, machistas, racistas o LGTBIfóbica.

En todo momento, las representantes de la federación han recalcado que el grupo de trabajo para responder a las agresiones ocurridas durante Aste Nagusia, “lleva años trabajando para crear espacios seguros”. En concreto, este año se han modificado “ciertas actuaciones, pero no por los pinchazos sino porque la fiesta evoluciona y también el protocolo, que se actualiza cada año pero que ”funciona bien y va a continuar“. En esta línea, y respecto a lo que ha cambiado en relación a otras ediciones, desde la federación han afirmado que lo que ocurre es que cada vez hay ”mayor participación desde las comparsas y mayor implicación“ ante este tema, que cada vez se contempla más como un problema ”transversal“ que requiere la implicación de todos.

Preguntadas por si consideran que han crecido las agresiones durante fiestas porque la sociedad es ahora más violenta, Matute ha respondido que, desde su perspectiva, lo que ocurre es que ahora “se denuncia mucho más que antes y existe tolerancia cero, cuando antes se callaba más y había más silencio en torno a estos temas, aunque no podría precisar ”si existen más agresiones que antes“. Lo que sí ha destacado es la respuesta ciudadana cuando Bilboko Konpartsak ha activado el protocolo de denuncia en anteriores ediciones, que, en su opinión, ha sido ”contundente y de apoyo total“ en cada movilización. Además, tanto en las txosnas como en todo el recinto festivo, se colocarán carteles bien visibles en cinco idiomas, castellano, euskera, inglés, frances y árabe, explicando el protocolo e informando de que las comparsas ofrecen ayuda y apoyo a las personas que puedan sufrir algún tipo de agresión. Tal y como han explicado, la respuesta ante cada caso o denuncia, ”variará en función de la gravedad de la agresión.

“Nos hemos organizado y estamos preparadas para actuar y ayudar”, han anunciado en euskera y castellano, porque tal y como han remarcado, y en alusión al lema “Autodefensa” que han lucido durante la rueda de prensa, “aquí nos cuidamos entre todas”. Inicialmente, se hará una movilización en la plaza del Arriaga a las 19.00 horas. Todas las txosnas dejarán de servir y permanecerán cerradas lo que dure la concentración. Además, a las 00.00 horas se hará una cacerolada en la que las txosnas y las actividades previstas se interrumpirán durante 20 minutos.

Bilboko Konpartsak ha pedido durante la presentación de su protocolo, una Aste Nagusia libre de agresiones, “en la que todas las personas estemos y nos sintamos seguras”. Tras recordar que la federación trabaja para construir “un espacio festivo inclusivo e igualitario”, Nerea Matute ha explicado que, el lema elegido este año “Por encima de agresiones, defendamos Aste Nagusia-Eerasoen gainetik, Aste Nagusia defendatu” es el modelo que defienden: “un espacio alegre, cómodo y seguro para todas las personas porque el miedo no tiene cabida en nuestras fiestas, no lo ha tenido nunca, y ningún agresor es bienvenido aquí”.

Tras el parón de los últimos años debido a la pandemia, Bilboko Konpartsak entiende que “no puede haber más ganas de fiestas de las que hay ahora mismo”, pero, tal y como ha destacado Matute, “no se puede olvidar que Aste Nagusia es para el disfrute de todos. ”Queremos que quede muy claro que la noche también es nuestra: de las mujeres, de las y los migrantes y del colectivo LGTBI; de todos quienes hacemos de estas, unas fiestas plurales y diversas“ han remarcado en euskera y castellano.

En este punto, han enviado un mensaje a quienes “crucen la línea roja” y ser agresores: “si no sabes comportarte, si no sabes respetar, no vengas a nuestras fiestas. No te queremos aquí. No tienes sitio en nuestra Aste Nagusia. Si agredes, nos tendrás en frente”. También han asegurado que están preparadas “porque la autodefensa es nuestra herramienta, y ya no tenemos miedo”. “Queremos dejar claro que en esta búsqueda de un modelo festivo seguro, responderemos de forma contundente ante cualquier tipo de agresión: sea machista, racista o LGTBIfóbica”, han aclarado. Tal y como han reiterado de nuevo Matute y Askazibar, el grupo de trabajo contra agresiones de Bilboko Konpartsak tiene “su propio protocolo específico de actuación” y siempre intentan adelantarse a los acontecimientos y evitar cualquier tipo de agresión, porque entienden que “sólo entonces, habremos cumplido nuestro objetivo y podremos disfrutar realmente de una Aste Nagusia para todas y todos”, han concluido.