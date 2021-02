Podemos Euskadi condena "sin ninguna duda" las situaciones de violencia en las protestas por el encarcelamiento de Hasél

El secretario de Organización de Podemos en Euskadi y parlamentario de la coalición Elkarrekin Podemos-IU David Soto ha afirmado este sábado que su formación condena "sin ninguna duda" las "situaciones de violencia" que se han generado en algunas concentraciones de protesta por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél.

En una tertulia de parlamentarios en Radio Euskadi recogida por Europa Press, no obstante, Soto ha defendido que es necesario modificar el Código Penal para que la libertad de expresión no comporte prisión. Hay que hacerlo -ha dicho- "más allá de que las letras" de Hasel se consideren mejores o peores. "Que en mi caso considero muchas de ellas deleznables", ha asegurado. Asimismo, ha añadido: "No hagamos el juego a quienes intentan criminalizar estas manifestaciones políticas y pacíficas en defensa de la libertad de expresión y buscan ligarlo con la violencia".