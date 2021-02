Euskadi activa ya 25 puntos de vacunación y empezará con 1.800 personas de más de 100 años

Formalmente, ninguno de los grupos en que se ha iniciado la vacunación contra la COVID-19 en Euskadi ha recibido en su totalidad la doble dosis. En las residencias se está "terminando" la administración a mayores y trabajadores y con los sanitarios aún no ha finalizado la primera vuelta -hay incluso una amenaza de huelga en las ambulancias, que son de primera línea- pero casi cada día o se inicia la inmunización con un grupo o se hace el anuncio de un nuevo. O ambas cosas, como ha ocurrido este viernes. La jornada ha dejado la fotografía del inicio del proceso entre el personal de centros de día de Donostia (Nuestra Señora de las Mercedes) y de Vitoria (Lakua) y el Departamento de Salud ha informado que la semana que viene empezará a citar a las 1.800 personas de más de 100 años en Euskadi.

Se trataría del primer grupo que se activa entre la población en general y ello supone ya la puesta en marcha de centros de vacunación como tales. "La idea es que, como mínimo, pueda haber dos puntos de referencia por cada organización sanitaria, 25 como mínimo en Euskadi, ubicados en centros sanitarios de la red de Osakidetza", han explicado el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, y el subdirector de Salud Pública, Koldo Cambra. Por el momento, no se contempla hacer como en la reciente campaña de la gripe, en la que se habilitaron otros espacios extrahospitalarios, incluida la plaza de toros de Vitoria.

Según se ha explicado, la idea es que las personas centenarias se desplacen, pero en caso de imposibilidad se enviarán a sus domicilios equipos, aunque se ha confiado en que sean los menos. "Son gente fuerte. Solamente un 3% están residencias. Si han llegado a esta edad, es porque su salud es buena en general", ha afirmado el viceconsejero Quintas. En caso de que no les fuera posible, habría un problema logístico. Cada vial de Pfizer -el suero que se utilizará con ellos- permite extraer seis dosis y, para que no se pierdan las otras cinco, se procurará detectar a personas de más de 80 años que vivan cerca de los de más de 100 para no desaprovechar un material escaso.

La nueva fase se inicia sin un calendario concreto y sin datos de cómo avanzará en otros tramos de edad, ya que todos los mayores de 80 años forman parte del mismo grupo. "No podemos hablar de plazos. No tenemos ninguna certeza en cuanto a la velocidad de suministro", se ha escudado Quintas. En el informe del Ministerio de Sanidad de este viernes Euskadi continúa a la cola de todas las comunidades autónomas en porcentaje de vacunas administradas en relación a las recibidas. Incluso Ceuta y Melilla la han superado. Según estos datos, ha dispensado 107.391 de las 154.850 disponibles. En parte, se debe a la reserva del 50% de todo el material que se recibe para garantizar la segunda dosis a todos los que tienen la primera en caso de corte del abastecimiento. Son 43.919 las personas inmunizadas ya, según los datos del Gobierno central, aunque el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) eleva esta cifra a 44.753, que equivale al 2,05% de la población y al 3,75% de los españoles vacunados, que son ya 1.171.026.

Euskadi insiste en que no tiene un problema de "capacidad" para no poner vacunas sino que se trata de falta de "disponibilidad". Quintas ha aportado datos sobre la campaña de la gripe del pasado otoño: de media se pusieron 10.000 dosis diarias y "en semanas pico" se llegó a 15.000. "En Euskadi podríamos llevar un ritmo a 20.000 diarias cuando se dispongan masivamente este tipo de vacunas", ha prometido el 'número dos' de la Sanidad vasca. En el Parlamento, en cambio, la oposición ha mantenido las críticas al Gobierno de Iñigo Urkullu.

Dos fallecidos más en las residencias vascas

Por otro lado, la incidencia de la COVID-19 ha caído drásticamente en las residencias vascas en las últimas semanas por el efecto de la vacunación. Sin embargo, los últimos coletazos de la pandemia en estos centros siguen dejando algunos fallecimientos. En las últimas 48 horas se han notificado dos decesos más, uno en Bizkaia y otro en la residencia Sallurtegi de Salvatierra-Agurain (Álava), en la que ya hubo diez muertos en la primera ola. El total, sumadas ambas fases de la pandemia, alcanza las 1.051 defunciones. Por el contrario, los casos activos son solamente 54, diez veces menos que los que había justo antes de Navidad. En Álava, además de Sallurtegi, la residencia de El Pilar también se ha quedado sin casos, así como el centro Iurreamendi de Tolosa. En Gipuzkoa únicamente quedan tres casos activos.

