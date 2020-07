Euskadi ha interpuesto 450 sanciones por no usar mascarilla desde el final del estado de alarma

El Gobierno vasco ha interpuesto 450 sanciones por la no utilización de la mascarilla en el período comprendido entre el final del estado de alarma, el 19 de junio en el caso de Euskadi, y la entrada en vigor de la orden que incrementa los supuestos en que las protecciones son obligatorias, este jueves 16 de julio a medianoche. El grueso de las infracciones están sancionadas con 100 euros, según la normativa de la 'nueva normalidad' que se aplica también en esta nueva etapa.

Fuera del marco del estado de alarma, en el que se aplicaba la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como 'ley mordaza') para sancionar los incumplimientos, el mecanismo de castigo de los infractores es similar al de los incumplimientos de la normativa antitabaco. Si una patrulla de la Ertzaintza o de la Policía local de turno detecta a una persona sin mascarilla cuando su uso es requerido, abre un expediente y, en vez de ser tramitado por el Departamento de Seguridad, se envía para su tramitación.

Desde ahora, la nueva regulación exige el empleo de tapabocas de manera general, tanto en espacios cerrados -incluidos encuentros familiares o de amigos no convivientes y empresas- como en la vía pública aunque se puedan preservar las distancias. Afecta a todas las personas mayores de 6 años, salvo situaciones debidamente justificadas. Las pocas excepciones incluyen el consumo de bebida o comidas en hostelería, algunas prácticas deportivas -pero no el transporte en bicicleta, por ejemplo- o el baño y estancia en playas y piscinas -pero no las entradas, salidas y paseos-. Se puede leer aquí más información sobre la nueva reglamentación.