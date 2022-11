Euskadi no se pone de acuerdo para que los niños tengan transporte público gratis

Los niños de Vitoria serán los únicos que no tendrán que pagar el transporte público. El Ayuntamiento, a propuesta del alcalde Gorka Urtaran, ha aprobado que los menores de entre 6 y 12 años viajen gratis en los autobuses de Tuvisa, los que son de gestión municipal, extendiendo asi la gratuidad que ya se contempla para los niños entre 0 y 6 años en todos los transportes. La medida se pondrá en marcha el 12 de diciembre y para usar gratis los servicios de Tuvisa y el BUX, que da servicio a los pueblos del municipio, solo se tendrá que solicitar de forma previa una tarjeta especial como único requisito. Aproximadamente 28.000 potenciales viajeros podrán beneficiarse de esta medida puesta en marcha por el alcalde Urtaran, que ya está de salida, porque no será candidato a las próximas elecciones, pero que, pese a que es también el presidente de Eudel, no ha conseguido que esta disposición sea secundada por ningún otro municipio ni territorio vasco.

De hecho, la posibilidad de extender la gratuidad en el transporte entre los 6 y los 12 años se ha vetado en las diferentes instituciones en las que se ha propuesto. Este pasado lunes fueron las Juntas Generales de Bizkaia las que rechazaron precisamente una proposición no de norma de EH Bildu en este sentido. Ningún otro grupo secundó la medida: PNV y PSE-EE la rechazaron, mientras que Elkarrekin (Podemos, IU y Equo) y el PP decidieron abstenerse. En el mes de octubre fue el Parlamento Vasco el foro que se opuso a esta gratuidad, también propuesta por EH Bildu. Sí se aprobó por parte de la Cámara vasca instar a los operadores de transporte público a que se establezca un sistema de descuentos progresivos en función del uso y de la situación económica de cada beneficiario. Es decir, descuentos progresivos y puntuales, no universales.

Esto supone que salvo en el caso de Vitoria, los niños entre 6 y 12 años pagan en el trasporte en Euskadi como un adulto -ahora con los descuentos aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez y completado en Euskadi por las instituciones vascas con una reducción del 50%-, algo que contrasta con los descuentos de los que sí disfrutan los jubilados en todos los medios de transporte, independientemente de cuál sea su pensión, máxima o mínima, o su nivel de renta. Por poner un ejemplo, en Bizkaia un jubilado que utiliza Metro Bilbao con la tarjeta Gizatrans paga 0,19 euros en cualquiera de las tres zonas -con el descuento actual-. Para una familia numerosa cada viaje de un niño entre 6 y 12 años supone entre 0,39 euros y 0,45 dependiendo de la zona, y para una familia sin descuentos entre 0,48 y 0,62 euros.

“No salen las cuentas y acabas en el coche”

“Es un incoherencia total”, dice Natalia Diez-Caballero, directora de Hirukide, la asociación de familias numerosas de Euskadi. “Nosotros entendemos que es una medida necesaria si se quiere fomentar el transporte público” y recuerda que a una familia con hijos “no le salen las cuentas” pese a contar con ayudas específicas, de un 20% (en familais de tres o cuatro) o un 50% (para cuatro hijos o más). “Sale mejor el transporte privado, en el coche, si tienes que trasladar a toda la prole”, señala.

Por eso no entiende el rechazo de las instituciones a poner en marcha la gratuidad “pesa que estamos ante un reto demográfico, por un lado, e intentado cumplir con los objetivos que marca la Agenda 2030 en materia de descarbonización y para hacer el planeta más sostenible”. Considera además que esta medida facilitaría dar soluciones a problemas de despoblación en el entorno rural en Euskadi, que se agudiza más en algunas zonas de Álava o por ejemplo en las Encartaciones en Bizkaia. “Estamos viendo ejemplos de otras comunidades autónomas que ya han aplicado medidas. ¿Por qué en Euskadi no?”, plantea. En este sentido recuerda que Galicia tiene el transporte publico gratuito hasta los 21 años, en Mallorca hasta los 16, en Ibiza hasta los 18, en Valladolid hasta los 15 y en Barcelona hasta los 16“. ”Aquí no se ha secundado la medida que se ha aprobado en Vitoria y nos preocupa. Seguiremos insistiendo en esta necesidad, sobre todo ahora en esta campaña que se iniciará de cara a las elecciones municipales y forales“, señala.

La directora de Hirukide recuerda que se está hablado de menores de 12 años, que “son personas que no deben viajar solos y necesitan de un acompañante”.“ Como mínimo hablamos de dos personas que tienen que viajar”, razona. Por eso insiste en que seguirán reclamándolo a las instituciones. Recuerda en este sentido que, por ejemplo en Bizkaia, los acompañantes de discapacitados tienen transporte gratis. “A los menores de 12 años también tenemos que acompañarlos”, recalca. Sí entiende que “si se hacen números y se hace insostenible la medida”, podría ayudarse solo a las familias más vulnerables, pero insiste en que en “otras comunidades ya se entiende que es mejor potenciar que se use más el transporte público, conseguir ciudades más verdes, y además favorecer la economía familiar”.

Desde el movimiento de pensionistas de Euskadi, mientras tanto, Jon Fano reconoce que los descuentos que tienen en el transporte los jubilados, y que son universales, son “importantes”. Sin embargo, recuerda que los pensionistas se encuentran con otras medidas que toma la Administración que no tienen en cuenta que no benefician a este colectivo. “Por ejemplo en la deflactación del IRPF, medida de la que quedan fuera muchos pensionistas que cobran menos de 14.000 euros”, cita. También pone Fano en cuestión otras medidas que se están tomando de carácter universal, como las ayudas que se van a dar por hijo, independientemente de la renta. En el mismo sentido, considera que hacer universal la gratuidad a todos los niños puede “no ser justo”. E insiste en que aunque los pensionistas sí tienen descuentos con carácter universal, se toman muchas otras medidas que les perjudican. De ahí que sigan reivindicando cada lunes sus derechos, la subida de las pensiones hasta 1.080 euros y también la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), porque “también reivindicamos la mejora de los derechos de los más jóvenes y de todos los trabajadores”, dice.