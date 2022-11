Álava prevé mantener los descuentos en el transporte público en 2023 pero avisa de que la medida no puede ser indefenida

Los presupuestos de Álava -como los de Gipuzkoa- recogen una partida para dar continuidad en 2023 a los descuentos del 50% en el transporte público, que en este caso afectarían a los autobuses forales, básicamente. El diputado general, Ramiro González, que no ha dado la cifra concreta reservada para este fin, ha matizado que es una previsión “pendiente” de que se defina el escenario general sobre estos descuentos propuestos por el Gobierno de España en verano y que, por ejemplo, no figuran en las cuentas presentadas por el Ejecutivo autonómico, aunque haya voluntad de que no desaparezcan.

Ha explicado González que Álava pone “una parte” pero que hay varias patas más implicadas, el Gobierno central y el vasco. Es preciso un “acuerdo entre todas las instituciones”, ha avisado. En todo caso, ha compartido un mensaje lanzado ya por el consejero responsable en materia de Transportes, el socialista Iñaki Arriola, y ha dejado claro que “no se puede subvencionar todo el transporte para todas las personas de forma lineal y sin límite temporal”, que es lo que ocurre ahora de modo similar a las rebajas en las gasolineras. El Parlamento Vasco aprobó una resolución para avanzar hacia un modelo aún muy verde de descuentos variables en función de la renta y del uso.

Las ayudas al transporte forman parte de una línea de crédito mayor llamada Araba Lagun para combatir la “incertidumbre” económica vinculada al “sobrecoste” de la energía y la inflación. “A las instituciones nos toca dar un paso al frente y desarrollar políticas que protejan a los más vulnerables”, ha afirmado González, que ha estado acompañado de la diputada de Hacienda, Itziar Gonzalo, y que ha visto cómo la presentación de unas cuentas expansivas y fundamentadas en la “transformación digital” se ha visto condicionada por la falta de “pilas” para su micrófono.

Entiende la Diputación, gobernada en coalición por PNV y PSE-EE, que “desde la prudencia y rigor en la gestión” toca responder “utilizando todos los mecanismos para dar respuesta a la situación excepcional”. Eso sí, en línea con el cierto optimismo imperante también en el Gobierno vasco, ha repetido que “la economía alavesa ha demostrado su fortaleza”, que hay “niveles de empleo históricos” y que la recaudación de impuestos ha solventando el parón del confinamiento por la COVID-19 retomando la línea creciente anterior. “La economía ha aguantado el tirón en Álava”, ha recalcado el diputado general, que ya sabe que repetirá como candidato en las elecciones forales de 2023 y que ve el próximo año como de “crecimiento más moderado pero crecimiento”.

“Tenemos un objetivo claro, una Álava que protege el bienestar, una Álava próspera, una Álava que avanza”, ha concluido González, que ofrece 650,1 millones de gestión propia. Es una subida del 13% con relación al ejercicio anterior, más que la proporción que crecen las cuentas de Euskadi, por ejemplo. En el apartado de los ingresos, también ha apuntado a algunos ajustes fiscales como la ya conocida deflactación para el próximo año -la tercera en esta crisis y que ya está tensionando a los socialistas-, la deducción extraordinaria de 200 euros para rentas bajas -menos de 30.000 euros- y también “compensaciones” para microempresas o autónomos (con más posibilidad de deducción para mujeres que para hombres).