El Gobierno vasco se abre a mantener el 50% de descuento en los transportes públicos también en 2023

El área de Transportes del Gobierno vasco apuesta de manera clara por dar continuidad en 2023 a los descuentos generales en el transporte público, tanto en los que son de su competencia directa (Euskotren y los tranvías de Bilbao y Vitoria, por ejemplo) como en los que dependen de instituciones locales y forales. Ahora mismo alcanzan el 50% de la tarifa ordinaria frente al 100% de los servicios estatales como Renfe. El 30% lo aporta el Gobierno central y el resto corre a cargo de las arcas autonómicas. El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, el socialista Iñaki Arriola, no ha incluido esta medida en los presupuestos de 2023 y no la ha mencionado en su intervención inicial en el Parlamento Vasco para presentar las cuentas del próximo ejercicio. Tras una primera pregunta de EH Bildu ha confirmado que existe “voluntad” de prorrogar un plan que, en principio, se agota el 31 de diciembre. Y, tras una segunda pregunta de Elkarrekin Podemos-IU, ha añadido que la estimación de su posible coste económico sería de unos 72 millones de euros, alrededor del 10% de la capacidad total de gasto de este Departamento.

“Soy partidario de que se mantengan en 2023 [las bonificaciones]. Lógicamente, yo tengo que hablar de Euskotren y también en lo que depende de nosotros en Metro Bilbao. Y puedo sugerir al resto que hagan lo mismo. Aunque me consta que hay voluntad política por parte de todos”, ha explicado sobre unas medidas adoptadas en España para combatir la carestía de los combustibles y fomentar el uso del transporte público frente al vehículo privado. Ha indicado que “evidentemente que no está en el presupuesto” porque no es una medida cerrada pero ha remarcado que “eso no quiere decir que no vaya a ser una realidad”. “En la medida en que se concrete, no hay ninguna dificultad para implementarla. Tampoco estaba la de este año prevista y se ha hecho”, ha porfiado Arriola. Sobre la financiación, ha recordado que en la actualidad el Estado mantiene una línea de ayudas a las comunidades autónomas para cubrir el 60% de los descuentos y ha señalado que los presupuestos generales están en tramitación y no hay aún una concreción al respecto. En todo caso, preguntado por más detalles, ha apuntado a una inversión de unos 25 millones en los medios de gestión directa y de unos 72 en conjunto.

Elkarrekin Podemos-IU, que forma parte del Gobierno de España con los socialistas, ha apoyado decididamente la medida para Euskadi y ha adelantado que someterá a la consideración de la Cámara una iniciativa para aprobar la continuidad de los descuentos. Íñigo Martínez ha asegurado que el texto tendrá sí o sí mayoría porque EH Bildu la apoya y también los socialistas, sugiriendo veladamente que el PNV, partido mayoritario del Gobierno, no está alineado con sus socios y que votarán de manera separada, algo muy poco habitual. En el debate ha terciado la portavoz socialista, Susana Corcuera, para templar gaitas y destacar la “coordinación” en el seno del Gobierno y con el resto de instituciones vascas. “Desde luego, los socialistas vascos no estamos por la labor de ver quién se cuelga antes la medalla. Todos somos conscientes de lo que costó el acuerdo para las deducciones del transporte público en Euskadi en aquel mes de julio, absolutamente embarullado porque había que poner de acuerdo a varias instituciones, cada una competente en su ámbito”, ha abundado Corcuera sobre cómo se gestaron las tarifas ahora vigentes.

En todo caso, Arriola ha defendido también que habría que aprovechar 2023 para que se “avance” con un acuerdo interinstitucional en la implantación de un “sistema de descuentos del transporte con base en el uso y la situación económica de las familias” y no con reducciones lineales para todo el mundo. Ha remarcado que el Parlamento ya aprobó una resolución demandado pasos en este sentido. Asimismo, ha prometido que la “interoperabilidad” de las tarjetas de Álava (Bat), Bizkaia (Barik) y Gipuzkoa (Mugi) se completará ya en los próximos meses con la posibilidad de usar la Mugi en las líneas 1 y 2 del metropolitano bilbaíno, la Bat y la Mugi en Bilbobus y Bizkaibus y la Bat y la Barik en el Lurraldebus guipuzcoano.

Derecho subjetivo en 2023

En cuanto al resto de proyectos, Arriola ha explicado que contará con 754,4 millones de euros. Es un 33,7% más que en 2022, se ha felicitado. En materia de infraestructuras, ha destacado el BEI de Donostia, la ampliación del tranvía de Vitoria o la línea 5 del metro de Bilbao. Hay 20 millones para la llegada soterrada del AVE a Bilbao pero de momento no hay fondos para la también prometida entrada en Vitoria. Y en materia de Vivienda, ya era conocido que suben a 300 euros todas las ayudas al alquiler (PCV, PEV y Gaztelagun), a lo que suma la mejora en Bizilagun a 675 euros. Este programa permite a los propietarios de pisos vacíos cederlo a la Administración a cambio de un canon para que sea destinado a demandantes de Etxebide. Eso sí, la gran novedad que se anuncia para 2023 es la aprobación definitiva del decreto para desarrollar el derecho a la vivienda, pendiente desde 2015. Este periódico ya publicó un borrador que prevé una pasarela para que 32.000 beneficiarios de PCV -que ahora depende del área de Trabajo- pasen a ser beneficiarios de Vivienda sin que se les apliquen los requisitos más restrictivos actuales. “Ya les gustaría a muchos poder hacer la política de Vivienda que hacemos en Euskadi. Ahora, es verdad que queda mucho camino por recorrer”, ha retado Arriola ante las críticas de la oposición.