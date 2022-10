El PNV releva a Urtaran y propone a la consejera Artolazabal como candidata en Vitoria

Gorka Urtaran no repetirá como candidato del PNV después de ocho años como alcalde de Vitoria, la capital vasca. En la última legislatura, además, ha sido presidente de la asociación vasca de municipios, Eudel. El partido, después de semanas posponiendo la decisión, propondrá como cabeza de lista en las elecciones municipales de mayo de 2023 a la actual consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en el Gobierno de Iñigo Urkullu, Beatriz Artolazabal, que ya fue edil durante siete años en la ciudad. La formación nacionalista sí mantendrá a Ramiro González para aspirar a un tercer mandato al frente de la Diputación de Álava. Irma Basterra ha sido propuesta como presidenta de las Juntas Generales de Álava.

En las últimas semanas, la falta de anuncios por parte del PNV de Álava había alimentado su posible salida. Todo ello se ha aderezado con encuestas que le dan menos valoración que a otros cargos institucionales en Bizkaia o en Gipuzkoa -aunque las líderes locales del resto de partidos son candidatas semidesconocidas en su mayoría- y hasta con sondeos que preguntaban por otros posibles nombres para ocupar su puesto, tales como Beatriz Artolazabal, Amaia Barredo o Jone Berriozabal. El aludido venía repitiendo que ha sido un “honor” ser alcalde y que lo mismo que no accedió a su posición a codazos no se irá agarrándose a la silla. En el comunicado oficial sobre Artolazabal, González y Basterra no se le menciona en ningún momento.

Con estos nombres, el PNV ha completado un giro en su línea anterior y el 50% de sus principales candidatos serán mujeres en las municipales y forales de 2023. Nunca ha habido ninguna mujer lehendakari ni diputada general ni alcaldesa de capital, con la excepción de la franquista Pilar Careaga en Bilbao.

Lo de este martes es una propuesta solamente. Ahora estos nombres habrán de ser ratificados por las bases en un sistema de doble vuelta en el que pueden aparecer candidatos alternativos. En el caso de Vitoria, son cuatro las agrupaciones, Abendaño, Erdialde (Santa Bárbara), Lakua y Zaramaga. Sin embargo, el hermetismo exhibido durante toda la jornada maratoniana por el presidente del Araba Buru Batzar y responsable último de esta propuesta, José Antonio Suso, han puesto de manifiesto la importancia de estos movimientos políticos. El proceso se completará el 3 de diciembre, según el ABB.

Beatriz Artolazabal Albeniz (Vitoria, 1970) es la actual consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en el gabinete de Iñigo Urkullu. Es una de las carteras con más peso, ya que incluye también la recién estrenada competencia de Prisiones, Derechos Humanos y, hasta hace unas semanas, Juventud. Es la única consejera alavesa del PNV tras la salida de Estefanía Beltrán de Heredia. En la pasada legislatura fue también consejera, aunque con menor protagonismo. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, empezó trabajando en la empresa de encuestas Gizaker, siguió en Guascor y se estrenó en política en 2000 como edil en Vitoria hasta 2007. Dio entonces el salto a Osakidetza como responsable económico-financiera del Servicio Vasco de Salud. En 2015 fue designada diputada de Servicios Sociales en Álava, una breve estancia hasta su salto al Gobierno vasco en 2016 apenas unas semanas después de que se conociera el caso de corrupción de menores tutelados en el centro Sansoheta y cuyo juicio se acaba de celebrar.

Gorka Urtaran Agirre (Vitoria, 1973) fue designado candidato en 2011. Por aquel entonces, el PNV de Álava estaba partido en dos mitades, los leales al entonces presidente Iñaki Gerenabarrena y los críticos más próximos a Xabier Agirre. En el aire flotaba también la investigación judicial por corrupción contra el 'número dos', Alfredo de Miguel, y otros colaboradores de Gerenabarrena, el conocido como 'caso De Miguel'. Las bases llegaron a propugnar a Malentxo Arruabarrena como alternativa a la propuesta del partido, Ramiro González, y Urtaran emergió como solución intermedia. Sociólogo de profesión, era juntero raso en el Parlamento foral alavés. El PNV fue aquel año la segunda fuerza con seis ediles pero muy lejos de la candidatura de Javier Maroto.

En 2015 Urtaran sí se convirtió en alcalde. Pero estuvo a punto de dejar la política antes. Y es que en las urnas empeoró sus resultados con cinco ediles y siendo tercera fuerza por detrás de Maroto y ahora también de la EH Bildu de Miren Larrion. El PP había azuzado el debate sobre el fraude, los extranjeros y las ayudas sociales y Larrion capitaneó una maniobra que hizo gobernar de rebote a Urtaran con un Ejecutivo de apenas cinco ediles. Luego llegó un pacto con los socialistas que se reeditó en 2019 pero ya tras una victoria electoral y un grupo de siete escaños. Es la primera vez que el PNV ganaba unas elecciones dos décadas después de la retirada del histórico alcalde José Ángel Cuerda. Precisamente fue la madre de Urtaran, María Jesús Agirre, la que intentó mantener el poder pero durante cuatro legislaturas se repartieron el cargo PP y PSE-EE.

En cuanto a Ramiro González (Burgos, 1962), tras el fallido intento de ser candidato en Vitoria de 2011 se consolidó como portavoz del PNV en las Juntas Generales. En 2015 fue el candidato y ganó. Ocurrió lo mismo en 2019. Ha gobernado en coalición con los socialistas, primero sin mayoría absoluta y ahora con ella en los últimos años. Abogado de profesión y buen orador, es de origen castellano pero de niño se asentó ya en el barrio de Arana de Vitoria.