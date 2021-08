Euskadi nota un descenso de los positivos que no se traduce todavía en una caída de la presión hospitalaria

En los hospitales vascos hay 299 personas ingresadas con COVID-19 este lunes. Es un nivel similar al de antes del fin de semana, cuando había 305 hospitalizaciones. Son datos que no se conocían en Euskadi desde finales de mayo, cuando se superaba la anterior ola. La caída de la incidencia y de los nuevos positivos, que ya se lleva apreciando varios días, aún no se ha traducido en un frenazo de la presión hospitalaria, si bien en ningún momento ha llegado a niveles tan elevados como en otras fases por la vacunación y por la media de edad más joven de los afectados. Sí que cae ya la proporción de sintomáticos en el momento de la toma de muestras, que ha pasado en una semana del 53% -máximo de la pandemia- al 48%. En la UCI hay 60 pacientes graves, un volumen que se mantiene estable desde hace alrededor de una semana.

¿Qué tengo que hacer si doy positivo en un test de autodiagnóstico de farmacia? ¿Y si tengo síntomas habiendo recibido la vacuna?

Saber más

Este lunes Euskadi ha notificado 767 nuevos casos positivos de COVID-19. Es la cifra más baja desde el 12 julio, pero responde también a una reducción de las pruebas realizadas, como es costumbre cada domingo. La tasa de positividad sigue por encima del 10%, aunque ha caído en la última semana tras llegar a estar más próxima al 15%. Son ya varias jornadas de caída de la tasa por cada 100.000 habitantes a 14 días, aunque es un proceso lento y sigue marcando 858,29. De hecho, es todavía más que el máximo que se había registrado en toda la pandemia, en la ola de noviembre (849). Por territorios, hay un fuerte desequilibrio entre los 932 de tasa de Bizkaia y lo 654 de Álava, con Gipuzkoa en 773. En las últimas 24 horas los casos se han repartido en 457 vizcaínos infectados, 200 guipuzcoanos, 95 alaveses y 15 de otras procedencias o sin residencia conocida.

A nivel local, el descenso no ha alterado aún el mapa de municipios. De los 72 de más de 5.000 habitantes solamente Usurbil no está en alerta roja por alta transmisión comunitaria. En Álava el máximo lo marca Amurrio, con una tasa de 687, en Bizkaia Markina-Xemein sigue pagando las supuestas no fiestas de El Carmen y se mantiene por encima de 5.000 y, en Gipuzkoa, la incidencia más alta se da en Ordizia con 1.171. En cuanto a las capitales, Bilbao es la que más alto tiene el nivel de contagios, con una tasa de 897.

El R0 marca 0,90 y, al estar por debajo de 1, se intuye que la cadena de contagios se irá reduciendo en los próximos días. Este indicador mide a cuántas personas contagia cada positivo. Por edades, la pandemia todavía crece en las personas de más de 65 años, aunque la incidencia es entre ellos de 231, menos de un tercio de la media y diez veces menos que entre personas de 10 a 30 años. Entre los jóvenes de 17 y 18 años la tasa sigue por encima de 5.000.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.