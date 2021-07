¿Qué tengo que hacer si doy positivo en un test de autodiagnóstico de farmacia? ¿Y si tengo síntomas habiendo recibido la vacuna?

Con el avance de la vacunación, la pandemia se va adentrando en una fase diferente. ¿Qué medidas de prevención se han de adoptar una vez recibidas las dosis? ¿Se ha de guardar cuarentena en ese caso si se es contacto estrecho de un positivo? La llegada a las farmacias de las pruebas de autodiagnóstico también da lugar a nuevos interrogantes: ¿de qué sirve? ¿Qué tengo que hacer al conocer el resultado?

El Gobierno vasco ha preparado nuevos protocolos, que elDiario.es/Euskadi desgrana en esta guía:

Positivo en test de autodiagnóstico

Desde el 20 de julio, los autotest de antígenos ya pueden adquirirse en la farmacia. Son capaces de detectar una potencial infección de coronavirus en alrededor de un cuarto de hora. Han llegado entre dudas, pues algunos servicios de urgencias han detectado un aumento de la carga asistencial.

¿Qué indica el Gobierno vasco si el test devuelve un resultado positivo? En primer lugar, hay que aislarse. Una vez en casa, se ha de rellenar un formulario (que se puede encontrar en esta dirección) y preparar un listado de las personas con las que se haya tenido contacto antes de desarrollar los síntomas. Todos estos pasos han de llevarse a cabo se haya recibido la vacuna previamente o no, en ambos casos. Será Osakidetza la que se ponga en contacto.

Si ya tengo la pauta completa...

El haber recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19 implica algunos cambios. Pero ¿qué se entiende por pauta completa? Depende de la vacuna. Con Pfizer, han de transcurrir siete días desde la última dosis; con AstraZeneca y Moderna, catorce, y con Janssen, catorce también desde la única dosis.

Haber recibido la pauta completa de la vacuna, sin embargo, no significa que sea imposible contraer el virus. "Entre un 10 y un 15% de las personas vacunadas, de cualquier edad, no consiguen estar inmunizadas", se señala desde Osakidetza. Por ello, se incide en la necesidad de lavarse frecuentemente las manos, usar de forma continuada la mascarilla, evitar aglomeraciones, mantener la distancia de seguridad de metro y medio en lugares públicos y ventilar de manera permanente, abriendo tanto puertas como ventanas, los espacios cerrados.

En caso de ser contacto estrecho de un positivo, y si no se tienen síntomas, no se ha de hacer cuarentena. Los equipos de rastreo se ponen en contacto para indicar la fecha y el lugar de la toma de muestras para la prueba diagnóstica, pero no es necesario guardar cuarentena.

¿Qué hago si tengo síntomas?

Las personas contagiadas suelen desarrollar una serie de síntomas entre los que se incluyen la fiebre, tos, dolor de garganta, sensación de falta de aire y pérdida de olfato o gusto. También hay quienes presentan diarrea, dolores y congestión nasal.

Si se percibe alguno de estos síntomas, hay que aislarse en casa de inmediato. Desde allí, se ha de contactar con el centro de salud y confeccionar una lista con las personas con las que se haya estado antes de desarrollar los síntomas. Será Osakidetza la que llame.

¿Y si he dado positivo?

El resultado de la prueba diagnóstica se conoce a través de un SMS. En caso de ser positivo, Osakidetza contactará con el paciente para identificar los contactos, de tal manera que se pueda llevar a cabo el rastreo, y también de manera periódica para vigilar la evolución. El aislamiento se prolongará durante al menos diez días desde el inicio de los síntomas o desde la prueba.

Soy contacto estrecho. ¿Cómo procedo?

La definición de contacto estrecho no ha cambiado: estar con un caso positivo a menos de dos metros durante un tiempo acumulado de más de quince minutos en un día y sin mascarilla. En ese caso, Osakidetza se pondrá en contacto una vez tenga constancia del positivo para que se guarde cuarentena durante al menos diez días.

Hay tres excepciones: pauta completa, infección en los últimos 180 días o infección en los últimos 90. En los dos primeros casos, como se explicaba más arriba, no procede guardar cuarentena, pero sí hacerse una prueba, de modo que los rastreadores llamarán para dar hora. Además, se ha de extremar el uso de la mascarilla, evitar eventos multitudinarios y estar pendiente de la posible aparición de síntomas. En el caso de haber tenido COVID-19 en los últimos 90 días, no habrá ni cuarentena ni pruebas.