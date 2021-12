Soy contacto de un positivo en COVID-19, ¿qué tengo que hacer?

Desde este martes, el protocolo de gestión de los positivos y los contactos estrechos ha cambiado en Euskadi. Osakidetza ha fijado nuevos criterios y ha habilitado nuevos canales de comunicación para atender estas situaciones. elDiario.es/Euskadi los recopila en una guía.

Tengo síntomas. ¿Qué debo hacer?

La web de referencia es: https://www.euskadi.eus/como-actuo/web01-a2korona/es/#9400

Los síntomas más comunes de la COVID-19 incluyen: fiebre, tos, dolor de garganta, sensación de falta de aire o pérdida de olfato o gusto. Algunas personas presentan también dolores, congestión nasal o diarrea. Si notas alguno de estos síntomas:

Aislamiento: quédate en casa. Date de alta en el siguiente FORMULARIO para recibir una cita para una prueba diagnostica a través de un SMS. También puedes LLAMAR A TU CENTRO DE SALUD. Prepara un LISTADO de personas con las que haya estado antes de empezar con síntomas.

¿También debo hacerlo si me han puesto la vacuna? SÍ.

He dado positivo. ¿Qué debo hacer?

La web de referencia es: https://www.euskadi.eus/como-actuo/web01-a2korona/es/#7756

Recibirás un SMS con el resultado y con las indicaciones de lo que debes hacer.

AISLAMIENTO: deberás permanecer en aislamiento al menos 10 días desde el inicio de los síntomas o desde que te hicieron la prueba. Más información aquí. SEGUIMIENTO DE SÍNTOMAS: en la mayoría de las ocasiones la enfermedad cursa con síntomas leves (fiebre, tos, dolor de garganta o cabeza, cansancio o pérdida de olfato o gusto).

Si los síntomas empeoran o tienes dificultad respiratoria, entonces, sí, ponte en contacto con tu centro de salud.

CONTACTOS: identifica a tus contactos con el fin de frenar la transmisión y para agilizar la tramitación de sus pruebas (tanto si están vacunados como si no), indíqueles que se registren en el formulario.

Si has recibido un resultado “indeterminado” o “no concluyente” deberás repetirte la prueba. Mientras tanto, permanece en aislamiento. Recibirás una nueva cita por SMS para confirmar el resultado.

Soy contacto estrecho. ¿Qué debo hacer?

La web de referencia es: https://www.euskadi.eus/como-actuo/web01-a2korona/es/#3109

Contacto estrecho es cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso positivo, a una distancia menor de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas, sin uso continuado y correcto de mascarilla.

Cita para prueba diagnóstica en Osakidetza: No hace falta que esperes a la llamada de la red de Vigilancia y Rastreo. Podrás recibir una cita para realizarte una prueba diagnóstica rellenando el siguiente formulario .

Cuarentena: Si tienes pauta de vacunación completa o has tenido infección activa por COVID-19 en los últimos 90-180 días, deberás hacerte una prueba diagnóstica (rellenar formulario ). Si el resultado es negativo, no deberás hacer cuarentena, pero sí extremar las medidas de prevención y realizar una vigilancia de la posible aparición de síntomas compatibles con COVID-19. Pero si no te has vacunado o no de forma completa, deberás hacer cuarentena y una prueba diagnóstica cuanto antes (rellenar formulario ). Si el resultado fuera negativo, deberás realizarte otra prueba cuya cita recibirás por SMS, pasados 8 días de la primera.