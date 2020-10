Euskadi notifica otros 52 fallecimientos con COVID-19 hasta el domingo y cuatro mayores mueren esta semana en las residencias

La letalidad de la pandemia vuelve a estar al alza en Euskadi, que no ofrece desde hace meses datos diarios de la estadística de mortalidad. Solamente notifica datos nuevos los miércoles y referidos a la semana anterior. Entre los días 12 y 18 de octubre fallecieron 52 personas y el total de decesos llega ya a 2.098. No obstante, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) rebaja a 44 los "fallecidos a causa de la COVID-19". Las muertes no se han detenido esta semana. En las residencias vascas, Bizkaia ha certificado el fallecimiento de dos personas mayores más y Álava el de otras dos. Son ya 133 en la segunda ola, 752 en total. Más de un tercio de las muertes se han registrado en centros de mayores. Se pueden consultar aquí los datos centro por centro.

Euskadi se ve rodeada de duras restricciones contra la pandemia sin que sus medidas del pasado sábado hayan entrado en vigor

Saber más

El lugar con más fallecidos en Euskadi es Bilbao, con 470. Le sigue Vitoria, con 387. En Donostia han muerto 117 personas en la pandemia. La tasa de mortalidad en relación a los positivos más alta se da en el barrio vitoriano de Abetxuko, donde han muerto el 8,7% de los infectados (11 de 127 personas). Y el barrio con más defunciones totales también está en la capital vasca y es San Martín, donde 77 personas han perdido la vida. Allí está ubicada la primera residencia que tuvo un brote a principios de marzo, del grupo Sanitas.

Balance en residencias y en hospitales

Según la última actualización de datos en las residencias, en Bizkaia hay 103 mayores infectados y 74 casos activos más entre los profesionales. En Gipuzkoa, son 63 mayores y 58 gerocultores (de 21 centros). En cuanto a Álava, hay un nuevo foco en el centro Pablo Neruda de Vitoria (un caso por el momento) y dos fallecidos, uno en Orobide de Murgia y otro más en la vivienda Florida Etxea de la capital. En cuanto a los hospitales, crece la letalidad y crece también la presión asistencial. Son 387 las personas ingresadas, 59 de ellas críticas en la UCI. En las últimas 24 horas se han producido 53 ingresos. Se pueden consultar aquí más datos sobre la pandemia.