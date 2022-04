Euskadi permitirá en 2023 hacer la Selectividad con un suspenso

Una Educación Infantil en la que el alumnado se relacione más con el entorno natural y aprenda de él, una Educación Primaria en la que se fusionen las materias de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales para que los alumnos aprendan el “conocimiento del medio natural, social y cultural”, una Educación Secundaria que mantenga las asignaturas de 'Valores cívicos y éticos' y 'Tecnología y digitalización' y un Bachillerato que incluya la modalidad General mezclando asignaturas de ciencias y de letras, y con la creación de nuevas optativas. Todo ello, implementando el trabajo por ámbitos (en lugar de materias o áreas), en especial en la Educación Primaria y en el primer ciclo de la ESO, y con un sistema de evaluación nuevo, que permite pasar a Selectividad con un suspenso. Esas son algunas de las novedades que incluye el nuevo currículo que el Departamento de Educación del Gobierno vasco prepara de cara al próximo curso 2022-2023.

La viceconsejera de Educación, Begoña Pedrosa, y el director de Centros y Planificación, Eugenio Jiménez, han presentado este lunes en Bilbao las principales características y novedades del nuevo currículo vasco, a pesar de que el Ministerio de Educación no ha publicado aún todos los Reales Decretos. “Ya estamos viviendo una gran incertidumbre y tenemos que preparar al alumnado y al profesorado para esos cambios. Prepararse para las profesiones del futuro desde el punto de vista técnico es muy importante y nuestra foto de optativas es un buen reflejo de ello, pero también desde el punto de vista social y emocional”, ha incidido Pedrosa.

Entre las novedades más destacables se encuentra el hecho de desechar las materias para comenzar a trabajar por competencias o ámbitos con el objetivo de lograr una mayor preparación en el alumnado. “Supone trabajar las materias de una manera conjunta e interdisciplinar, con una visión global y con una apuesta por un modelo más práctico y una evaluación formativa. Queremos transmitir a los centros educativos que es una oportunidad para repensar algunas prácticas que tenemos en nuestros centros. Trabajar por competencias no es nuevo en Euskadi, de hecho podríamos decir que el currículum que viene de Madrid se ha inspirado mucho en lo que ya se hacía en nuestro propio currículum, pero sí que ha traído novedades interesantes en cómo hay que enfocar el aprendizaje y preparar el profesorado para las nuevas maneras de enseñar”, ha detallado.

La nueva lista de optativas incluye, educación física y emocional la ESO o Historia de Euskal Herria, Anatomía aplicada, Fotografía, Técnicas de laboratorio y Comunicación oral en lengua extranjera, entre otras. Cada centro podrá ir implementando las novedades del currículum gradualmente y con autonomía, siempre y cuando se fortalezca la figura del tutor y se facilite el tránsito entre un curso y otro al alumnado.

Un nuevo modelo de evaluación

“Una de las novedades más importantes es el modelo de evaluación. Si algo hemos aprendido con la pandemia es que tenemos que realizar la evaluación de otra manera. Poner un cinco no es lo importante, lo importante es que el alumno sepa en qué debe mejorar. Más allá de la calificación, lo importante es crear un sistema que se base en competencias. Eso no es algo nuevo para nosotros, pero somos conscientes de que hay mucho margen en nuestros centros. Puede que lo más sencillo sea poner una calificación, pero ¿dónde está el reto? El reto está en que todos los centros sepan identificar cuáles son las capacidades del alumnado y cómo se van a evaluar. Eso requiere un análisis y la colaboración entre los profesores, pero una de las ventajas es que así se logra enseñar al alumno de un modo calificativo”, ha insistido la viceconsejera haciendo referencia a la posibilidad de realizar la Selectividad con un suspenso.

Por su parte, Jiménez ha explicado que con la llegada del Bachillerato Global, además de los hasta ahora conocidos como Bachillerato de Ciencia y Tecnología, de Humanidades y Ciencias Sociales, y de Artes (Artes Plásticas; Música/ Artes Escénicas), se “crea la posibilidad de trabajar desde diferentes áreas” y que, esto “no supone ningún problema ni de cara a la Selectividad, ni de las posibilidades que puedan llegar a tener de cara al futuro”. “Tenemos muchos alumnos que desde la ESO saben qué van a estudiar, pero muchos otros no, y esto lo que hace es abrir otra ventana, una nueva oportunidad”, ha detallado, para luego señalar que con la llegada de un Bachillerato que mezcle conocimientos de ciencias y letras, el perfil del alumno puede llegar a ser “más amplio”.

El “abanico de oportunidades” que abre el Bachillerato General

“La propia modalidad no se especializa ni en ciencias ni en letras, hace algo entre medias. Tenemos matemáticas generales que incluyen matemática de ciencias y de ciencias sociales. Abre un abanico de oportunidades para alumnos por sus intereses si no tienen claro qué quiere estudiar o tienen claro que quieren acceder a un grado de Formación Profesional. En Europa hay ejemplos como este y son exitosos. No cierra la puerta a la Universidad ni al trabajo, sino que se adapta mejor a un perfil de los estudiantes. (...) Estamos acostumbrados a trabajar cada una en su parcela, pero es importante que pongamos las parcelas al servicio de qué es lo que necesita el alumnado para comprender cualquier situación”, ha indicado Pedrosa.

Además, a raíz de la pandemia, según han recalcado “se ha abierto una puerta” a la digitalización y, por ello, han apostado por crear formatos de aprendizaje híbridos. “En este momento con el alcance de la digitalización, se nos abren nuevas posibilidades, como aprender en un formato híbrido y eso también tenemos que aprender a evaluarlo. Lo importante no es calificarles, es saber qué están aprendiendo. Entiendo que desde fuera pueda parecer un cambio significativo, pero nuestros centros llevan años haciendo estos ejercicios, y la buena noticia es que el propio currículum nos da la oportunidad de hacerlo de una forma adecuada”, ha concluido la viceconsejera.