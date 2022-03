Un instituto público de Bilbao denuncia que Educación planea “desmantelar” su Bachillerato de Música y Arte

Profesores, padres y alumnos del IES Ibarrekolanda BHI de Bilbao llevan desde el inicio de esta semana tratando de evitar que el Departamento de Educación del Gobierno vasco suprima la oferta de las modalidades de Bachillerato de Música y Artes Escénicas y Bachillerato de Artes Plásticas del centro. Desde el Departamento les informaron que “están estudiando” eliminar dicha oferta, en la que actualmente estudia la mitad de los alumnos que componen el instituto, para trasladarla al IES Txurdigana Behekoa BHI, un instituto a unos 20 kilómetros de allí.

Según explica a este periódico el secretario del centro, Roberto Tornero, el Departamento les informó de la decisión argumentando que “hay una planificación nueva para Bilbao porque quieren proporcionar una oferta más enriquecida”. “La cuestión es que si lo que quieren es dar una mejor oferta, no tiene sentido que hagan recortes y nos quiten a nosotros nuestras clases. Actualmente contamos con 4 cursos en primero de Bachillerato y otros 4 en segundo de Arte y Música, son más de 200 alumnos, la mitad del total. Si nos quitan eso, nuestra oferta será muy floja y quedaremos muy débiles”, asegura.

Para evitarlo, desde el centro han enviado un escrito al Departamento de Educación y a su consejero, Jokin Bildarratz, en el que exigen que “se mantenga” la oferta educativa actual que ofrece el centro y, en el que, además, expresan “el estupor y la impotencia con el que ha recibido la citada información, por una parte, por el contenido de la misma y, por otra, por el procedimiento seguido, dado que no ha habido ningún proceso participativo con ningún estamento de la Comunidad Educativa”. También exigen que se les confirme “en breve plazo”, ya que la prematrícula para el curso 2022/2023 comienza este viernes, 28 de marzo.

“Hemos recaudado firmas, escrito un documento y queremos hablar con partidos políticos y sindicatos para que el Departamento de Educación entre en razón. No queremos que no creen más aulas de Bachillerato, lo que pedimos es que no nos las quiten a nosotros”, declara Tornero, cuya recogida de firmas a través de la página Change.org ya supera las 10.000 firmas.

Música y arte a modo de protesta

Este miércoles alumnos y profesores se han concentrado frente a la sede del Gobierno vasco en Bilbao para evitar que los cursos de Arte y Música desaparezcan. Durante la protesta, han tocado instrumentos, han cantado y han actuado para demostrar que “el arte del instituto Ibarrekolanda es un referente”. Dos de las alumnas que han participado en la protesta han sido Jone Ibarretxe y Enara González, alumnas de segundo y primero de Bachillerato, respectivamente. “Nuestro instituto siempre ha sido un referente para estudiar arte y, acabar con todo eso y que nos cambien a otro, cuando ya lo sentimos como nuestra casa, no nos parece bien. Es muy frustrante. Además, no sabemos qué pasará con los puestos de trabajo de nuestros profesores”, asegura González.

En principio, la propuesta del Departamento de Educación incluye llevar todo el bloque de los dos Bachilleratos -profesores incluidos- al IES Txurdinaga Behekoa BHI. Sin embargo, muchos de ellos no confían del todo en que así sea. “Llevo 10 años como profesor de Música en este instituto y, en teoría, nos dicen que tendremos la oportunidad de trabajar allí, pero no sabemos cómo se harán las cosas. El problema es que después de todo el trabajo que hemos hecho, desmantelar todo lo que hemos conseguido, no nos parece justo. Además, tampoco nos han gustado las formas. No han contado para nada con nuestra opinión, simplemente nos han informado y ya está”, lamenta Iñaki Velasco.

Batirtze Iriarte lleva cinco años siendo profesora de Artes Plásticas en el instituto y se ha tomado la noticia con “tristeza e impotencia”. “Creemos que las cosas se pueden hacer de otra manera. Nuestro instituto tiene una identidad propia y todos nos enriquecemos del Bachillerato artístico. Se supone que nos quieren llevar a todos a otro instituto con las mismas condiciones, pero no es así, porque aquí se quedará DBH por lo que alguien del departamento de Arte se tendrá que quedar aquí. En el otro instituto también hay profesores de Arte y quieras o no se producirán competencias, pero ya no es solo eso. Aquí somos una familia, tenemos proyectos conjuntos con otros departamentos y cursos. Todos somos uno”, explica Iriarte.

La posición de los padres también es contraria a trasladar el Bachillerato artístico a otro centro. Rakel Lagunilla es madre de una de las alumnas de segundo curso y lamenta que “en lugar de estar estudiando para la Selectividad”, su hija y el resto de alumnos “tengan que salir a la calle a defender su instituto”. “Los padres estamos muy enfadados porque no entendemos cómo de un día para otro pueden desmantelar toda la comunidad que se había creado alrededor del Bachillerato de Arte. Mi hija está en segundo curso y lo más fácil para mí sería pensar que el año que viene no estudiará ahí y ya está, pero si me muestro contraria a esta decisión también es porque como vecina del barrio y conocedora del trabajo que realizan, considero que sería un error para todos que se llevaran esos cursos”, explica.

Los alumnos realizarán esta tarde y hasta el próximo domingo un encierro en el instituto y una serie de actividades relacionadas con el arte para llevar a cabo su protesta. De igual manera, sus padres realizarán una rueda de prensa informativa para dar a conocer su posición. Mientras tanto, fuentes del Departamento de Educación confirman a elDiario.es que por el momento “se trata de una propuesta que se está estudiando” y que, “no es una decisión fija”. Por lo que habrá que esperar a los próximos días para conocer cómo se desarrollan los acontecimientos y si, finalmente, desde Educación optan por trasladar los cursos a otro centro o no.