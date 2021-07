Euskadi plantea limitar las actividades de gran afluencia de 00.00 a 6.00 horas sin toque de queda

La comisión técnica que asesora a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi, el órgano conocido como Labi, ha emitido este miércoles una propuesta para limitar la movilidad, las aglomeraciones o las 'no fiestas' en horario nocturno, concretamente entre la medianoche y las seis de la mañana. En concreto, se alude a los grupos de "no convivientes" en espacios públicos en ese tramo horario. El Gobierno vasco va a dejar claro que no se trata ni mucho menos de un toque de queda, ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha dejado claro, en sentido contrario a otras salas de zonas como Valencia, que las restricciones de derechos fundamentales no cabe con normativa autonómica al margen de un estado de alarma.

Euskadi bordea el millar de positivos en 24 horas sin que haya una decisión sobre si se endurecerán las medidas

Saber más

Se trata de una ajuste mínimo a las restricciones actualmente en vigor en Euskadi, según las fuentes consultadas, y no afectaría a horarios, aforos o incluso a la posibilidad de pasear o viajar libremente en ese horario. Ni siquiera requerirá una reunión extraordinaria del Labi, ya que se resolverá con un cambio menor en la normativa en vigor. Eso sí, el borrador del decreto ya está redactado para su entrada en vigor "cuanto antes", de cara al próximo fin de semana. Simplemente se trata de tratar de poner coto a momentos de aglomeración de personas, especialmente jóvenes, con alto riesgo de contagio. Es un paso más en la línea de la pasada semana de prohibir expresamente los botellones, aunque ya sea una práctica no permitida en términos generales. Se ha buscado la complicidad municipal para su puesta en marcha.

Por lo demás, el comité de expertos que asesora al Labi ha emitido un dictamen en el que plantea mantener el bloque de medidas en vigor en el tiempo previsto, esto es, hasta que el 22 de julio se celebre una nueva sesión de la mesa de crisis. Ya la pasada semana se adoptó esta misma decisión en el convencimiento de que la explosión de casos y la incidencia acumulada no puede ser medida de la misma manera que en olas anteriores, ya que no está repercutiendo del mismo modo en centros hospitalarios o en letalidad. De hecho, en lo que va de julio no ha habido muertes mientras la tasa se ha multiplicado casi por cuatro en poco tiempo.

El argumentario oficial es que más allá de introducir nuevas medidas lo que toca es cumplir todas las vigentes. Y a ello se le añade una recomendación: la de usar mascarilla en todo momento, también en la calle ahora que ya no es obligatoria. "Mascarilla, mascarilla y mascarilla", ha clamado en un acto público el lehendakari, Iñigo Urkullu.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.