Euskadi bordea el millar de positivos en 24 horas sin que haya una decisión sobre si se endurecerán las medidas

La escalada de la sexta ola de la pandemia en Euskadi -hubo tres en 2020 y otras dos en lo que va de 2021- parece extenderse más allá de lo previsto y eso que el 50% de la población está ya vacunada. Los casos diarios bordean ya el millar (989 en las últimas 24 horas, 942 de ellos en menores de 65 años) y recuerdan a los picos de otras fases. Es el peor dato en tres meses. Poco a poco va creciendo también la ocupación hospitalaria, con 125 personas ingresadas, la cifra más elevada desde el 15 de junio. Gipuzkoa sigue en alerta roja, Bizkaia pasa a alerta naranja y 24 municipios en situación de elevada transmisión comunitaria. Con un R0 de 1,31, cada infectado multiplica el virus a más de una persona, por lo que la cadena de contagios se sigue expandiendo mientras sigue bajando el porcentaje de casos que se detectan a tiempo con el rastreo (el 40,1%).

Euskadi detecta un nuevo brote de estudiantes en Lloret de Mar y una explosión del 300% de la variante delta en una semana

Saber más

Entretanto, el Gobierno de Iñigo Urkullu no se ha pronunciado aún sobre si endurecerá las restricciones después de haber decidido no hacerlo la pasada semana. Este miércoles se reunía el comité técnico que asesora a la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el órgano conocido como Labi. En principio, la previsión era celebrar la siguiente reunión de evaluación el próximo 22 de julio. La oposición, por boca de EH Bildu, ya ha denunciado en el Parlamento que no es opción no hacer nada. "Siempre vamos tarde y mal. Siempre nos vienen con medidas cuando la ola ya nos ha sumergido", ha denunciado Rebeka Ubera.

Con los últimos 989 casos -462 en Bizkaia, 398 en Gipuzkoa, 94 en Álava y 35 sin residencia conocida o de fuera- la tasa de incidencia llega a 377,87, con Gipuzkoa ya en 463,18. Es un 86% más que hace una semana. La escalada no se detiene entre los jóvenes, con 863 de tasa de los 19 a los 39 años (92% de subida), 2.772 de los 17 a los 18 años (38% de subida) y sobre todo 804 de los 13 a los 16 años (aquí ha subido un 257%). Por el momento, la tasa sigue por debajo del umbral de 60 -la situación considerada como controlada- entre mayores de 65 años.

En cuanto a la situación asistencial, el 44% de los casos positivos son sintomáticos en el momento de la toma de muestras. Los 125 ingresados son 15 más que en la jornada anterior y los pacientes críticos en UCI pasan de 23 a 26. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ya avisó de que estaba cayendo la edad media de los ingresos, que han sido 31 en 24 horas, el peor registro en dos semanas enteras. 1.092.502 personas tienen ya la pauta completa de vacunación, el 57,8% de los vacunables (mayores de 16 años sin contraindicaciones). El porcentaje sube al 74,1% si se miden los que tienen al menos una dosis de protección. Osakidetza tiene en el almacén 282.703 unidades disponibles.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.