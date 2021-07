La consejera vasca de Salud avisa a los jóvenes de la gravedad de la COVID-19: hay un menor grave en la UCI y otro ingresado

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha hecho un llamamiento expreso a la prudencia y, singularmente, a que las personas no vacunadas, jóvenes en su mayoría, reduzcan "contactos" e "intensifiquen" la protección individual. "Hay un menor de 14 años en la UCI" por COVID-19, ha avisado Sagardui, que ha añadido que en planta está hospitalizados otro adolescentes menor de 18, seis personas de entre 18 y 30 años y diez más de entre 31 y 40 años. La edad media de los ingresados ha bajado a los 54,7 años en planta y a los 64 en intensivos y estas cifras están distorsionadas porque los más mayores tienen estancias largas que elevan la cifra conjunta. En total, son 110 las personas en Osakidetza, 23 de ellas graves en la UCI.

Con el 57% de la población 'vacunable' ya protegida y con una media de edad de los contagios muy joven, esta nueva oleada de la pandemia hasta el momento no está generando la misma presión asistencial de las anteriores pero hay casos muy severos de complicaciones, además de los centenares de jóvenes en sus casas con fiebre o incluso habiendo perdido olfato y gusto. "Se reduce el impacto pero los episodios graves también afectan a las personas jóvenes", ha insistido Sagardui que, deliberadamente, ha puesto el ejemplo del caso del niño en estado crítico para poner en alerta a la población. Además, ha explicado que "evidentemente" que la explosión de casos ha recrudecido la carga de trabajo de los rastreadores y también de los equipos de atención primaria que realizan las pruebas diagnósticas.

La titular de Salud ha confiado en que se pueda "frenar" esta curva a corto plazo. Para ello, se irá inmunizando "cuanto antes" a los 126.678 personas de 16 a 29 años que han cogido ya su cita para recibir la vacuna contra la COVID-19. Son casi el 50% de los 270.000 llamados a hacerlo. "La respuesta está siendo muy positiva", ha reconocido Sagardui. Esta semana se prevé la llegada de 79.560 unidades de Pfizer, 14.400 de Moderna y 13.050 de Janssen, aunque este preparado no está autorizado para personas menores de 40 años hasta el momento.

La gran pregunta es si Euskadi se verá forzada a endurecer las restricciones en vigor como Catalunya, Valencia, Navarra o Cantabria. Hace solamente una semana que se descartó esa posibilidad. En verdad, el argumentario oficial es que no es tanto un problema de necesidad de más medidas sino de que las actuales no se cumplen en todo momento y lugar. Además, se enfatiza que en esta fase de la pandemia hay que observar no solamente la incidencia sino también otros valores como la afección en mayores de 65 años o la presión hospitalaria. En tres semanas los casos han subido casi un 400% pero los ingresos se han mantenido estables y la ocupación crece pero ligeramente (de 96 ingresados hace dos semanas a 110 y de 33 en la UCI a 23). Sagardui también ha destacado que desde el 30 de junio no tienen constancia de fallecimientos.

El consejero-portavoz, Bingen Zupiria, ha reiterado que la próxima reunión de la mesa de crisis de la emergencia sanitaria (el Labi) está prevista para el 22 de junio. También ha dicho que no se descarta un adelanto, pero es algo que siempre es posible. De hecho, este miércoles se reúne el equipo técnico que asesora al Labi y podría proponer actuar antes, aunque también podría plantear no hacerlo y dejar el escenario exactamente igual. "A día de hoy, el escenario es el que está en el último decreto aprobado y las medidas que están establecidas, son las que están en vigor. El seguimiento de los datos lo hacemos a diario, la comisión técnica hace propuestas y después es cuando el Labi decide implementar nuevas medidas o no", ha despejado Zupiria.

