Euskadi recela del acuerdo de interinos entre el Estado y los sindicatos y seguirá adelante con sus procesos de consolidación

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha rechazado el acuerdo sobre interinos alcanzado en Madrid porque la propuesta del Gobierno central "no atiende, en su totalidad, a los requerimientos" de Euskadi y "limita su capacidad organizativa". Tras afirmar que seguirán "adelante" con su vía de consolidación de plazas, ha afirmado que se tendrá que hacer un análisis jurídico sobre la posibilidad de presentar un recurso, según informa Europa Press.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Garamendi se se ha referido, de esta manera, al acuerdo cerrado este miércoles por CC.OO., UGT y CSIF y el Gobierno central para reducir la temporalidad en las administraciones públicas. Garamendi ha indicado que no conocen el detalle del acuerdo pero, en en principio, parece que los contenidos son "bastante similares" a los abordados en la Conferencia Sectorial del pasado jueves. En este sentido ha recordado que ya se apuntó desde el Ejecutivo vasco que los argumentos y la modificación del Estatuto Básico del Empleado empleado público que se estaba planteando por parte del Ministerio "no podía ser aceptado" por Euskadi.

En primer lugar, ha destacado que para el Gobierno vasco sigue siendo de "especial relevancia" la desaparición de las tasas de reposición y que afloren a las convocatorias públicas todas las plazas vacantes dotadas presupuestariamente. Garamendi ha indicado que la apuesta de Euskadi es "sabida" y son las ofertas públicas de empleo, que no solo "miran al futuro" sino que también se quiere "mirar al pasado".

Por ello, plantean hacer, al menos, alguna convocatoria de consolidación que permita que "estos trabajadores que llevan tantos años tengan una posibilidad, aunque no pueda ser diferenciada porque se anuló por el TC, pero sí mejorada en cuanto a valoración de experiencia en los procesos de consolidación". En este sentido, ha manifestado que todo esto "no está en la parrilla, entre los contenidos que se planteaban por parte del Ministerio" y no estaba entre las posibilidades de modificación del EBEP que "permitirán avanzar en ese sentido".

Por otra parte, ha señalado que, además de seguir manteniendo esas tasas de reposición que están "limitando" a Euskadi en su capacidad de decisión sobre cuál es el numero de plazas y puestos que quieren sacar a ofertas de empleo, se planean "plazos que son los marcados por el Estado sin atender a la realidad de lo que la Comunidad Autónoma está necesitando, está viviendo a cuanto a sus necesidades de personal". Por ello, ha asegurado que mantienen la posición que hicieron pública la semana pasada en la Conferencia Sectorial y cree que la propuesta del Ministerio "no atiende, en su totalidad, a los requerimientos de esta comunidad" y, sobre todo, "limita, de alguna manera, la capacidad organizativa" que le corresponde a Euskadi. "Se gestiona por quien conoce la realidad", ha defendido.

Sobre la posibilidad de presentar un recurso, ha afirmado que es "difícil" decir si se va a recurrir el decreto ley que recogerá este acuerdo y ha insistido en que desconoce su contenido en su integridad. A su juicio, eso es algo que requeriría "un análisis jurídico y de procedencia o no del recurso". Cuestionada por si lo acordado van a impedir al Gobierno vasco llevar adelante las pruebas especiales previstas para interinos con más de ocho años en el puesto, Garamendi ha dicho que no y ha explicado, en relación a algunas de las pruebas, que había dos disposiciones adicionales en la Ley de Cuerpos y Escalas, que no ha sido aprobada. Según ha precisado, ambas disposiciones regulaban procesos de consolidación pero lo hacían de "una manera diferenciada", ya que la disposición adicional primera regulaba procesos de consolidación basados en una mayor valoración del meritaje de las personas que están trabajando en cada una de las administraciones públicas en las que se convocan plazas.

Ha añadido que, por su parte, la disposición adicional segunda era aquella que planteaba una "vía específica" de acceso para las personas que llevaban un recorrido de ocho años o más en las administraciones vascas. Garamendi ha apuntado que esta segunda disposición -"por similitud puesto que era idéntica a la que se existía en la Ley de Policía"- fue recurrida, suspendida y anulada por el Tribunal Constitucional, de manera que "ha decaído o puede decaer de la Ley de Cuerpos y Escalas por esa cuestión".

"En esta ley, recogemos nuevamente los condicionantes de la disposición adicional, hablamos de procesos de consolidación con una valoración superior a las personas que trabajan en administración y entendemos que eso es compatible con cualquier otra formulación que se pueda llevar a cabo, esa formulación sí, no la otra", ha añadido en referencia al nuevo proyecto de ley de Empleo Público vasco aprobado este martes en consejo de Gobierno. La consejera vasca ha afirmado que no renuncian definitivamente a esa vía y ha recordado que la Ley de Cuerpos y Escuelas se está debatiendo en el Parlamento vasco pero ha indicado que en la Ley de Empleo Público se ha elaborado para que "tengan los visos jurídicos de absoluta legalidad en recorrido". No obstante, sí ha habido recurso contra la misma medida en la Ley de Policía.

"Esto no obsta para nada a que renunciemos a esta vía y no obsta para nada a que, en un momento dado y en toda la tramitación parlamentaria que esta ley pueda tener, volvamos a traer a colación este aspecto porque nuestra vía sigue siendo la de intentar posibilitar que los interinos que lleven largo recorrido en la administración tengan una fórmula de acceso, si no diferenciada, desde luego mejorada porque ya han demostrado sus méritos y es un conocimiento que ni queremos ni debemos perder", ha señalado.

Cuestionada nuevamente por si, por tanto, no habrá los proceso de consolidación de plazas, Garamendi ha insistido en que los procesos de consolidación "no desaparecen" y ha insistido en que ha habido dos fórmulas que se han ido habilitando como procesos de consolidación, uno de ellos, "está abslutamente vivo y es el de meritar, en mayor medida a las personas que están trabajando en la administración en la que se convocan plazas".

"Y eso es un proceso de consolidación y otra vía de consolidación es la que se impugnó y anuló que es el que está en cuestión. Por lo tanto, nuestra vía de consolidación sigue adelante y en ese sentido vamos a seguir trabajando y esperamos que las OPE que se puedan convocar este ejercicio, -que esperamos convocarlas en la administración general también, 1.013 plazas, hasta 1.230 quizás- puedan acoger esa posibilidad de consolidación", ha concluido.