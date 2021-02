Euskadi sale de la alerta roja pero los pacientes con COVID-19 en la UCI siguen ocupando casi el 50% de las camas

La caída de la incidencia de la pandemia continúa y Euskadi encara la semana ya no en alerta roja, sino en alerta naranja. En siete días los contagios han bajado un 25%. No obstante, con 470 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días la COVID-19 sigue muy lejos de estar controlada, una situación que se logra con tasas de menos de 60. Se califica como "tensionado" cualquier escenario de más de 300. Además, Bizkaia continuará con el semáforo rojo al menos una jornada más. Asimismo, esta reducción de los nuevos contagios no está traduciéndose en caída de la presión asistencial: sigue habiendo 170 críticas en la UCI, muy cerca del máximo de esta segunda fase de la pandemia y sin que se aclare si esa ligera reducción la causan mejorías o fallecimientos.

Euskadi logró detectar 246 positivos adicionales de COVID-19 en Navidad con un plan piloto de "retrorrastreo"

Saber más

El sistema de alertas de colores, eso sí, ha perdido gran parte de su virtualidad, ya que ya no determina la apertura o cierre de la hostelería a raíz de la resolución judicial de la pasada semana. En los municipios con tasas por encima de 500 simplemente se aplican restricciones en la práctica de deporte escolar o federado y se cierran las casas de apuestas. A la vuelta del fin de semana, son 26 las localidades que han salido del peor de los escenarios, concretamente (por orden alfabético) Arrigorriaga, Azpeitia, Donostia, Durango, Errenteria, Iruraiz-Gauna, Iurreta, Laguardia, Lemoiz, Moreda, Muskiz, Orio, Ormaiztegi, Pasaia, Salvatierra-Agurain, Segura, Sopuerta, Tolosa, Urkabustaiz, Urretxu, Usurbil, Vitoria, Zaldibar, Zaratamo, Zegama y Zumarraga. Quedan 30 localidades (de 251) con el nivel más alto de medidas en vigor, incluida Bilbao, la única de las tres capitales en esa situación tras la caída de los positivos en las otras dos. Alrededor de 788.540 de los casi 2,2 millones de vascos viven allí.

Euskadi ha acumulado en tres días 1.454 contagios, que son menos que el máximo que se logró en una sola jornada en el pico de noviembre, 1.547. Este lunes se han notificado 418 casos, el registro más bajo desde el 3 de enero. Ahora bien, los fines de semana suele caer el volumen de pruebas de diagnóstico que se realizan. Este domingo se han acumulado 7.550 entre PCR y antígenos, lejos de la capacidad máxima de la Sanidad vasca, próxima a las 18.000 en 24 horas. La tasa de positividad está desde hace unas jornadas oscilando entre el 4% y el 6% y el R0 -que mide los infectados que origina cada enfermo- sigue por debajo de 1 (0,80). Por territorios, en la última jornada son 270 los contagiados en Bizkaia, 91 los de Gipuzkoa y 51 los de Álava, además de seis personas de fuera o sin residencia conocida. El 32,4% son sintomáticos a la fecha de la toma de muestras.

El punto de negro del frenazo de la pandemia son los hospitales. Son 644 las personas ingresadas en la red de Osakidetza. Hace dos semanas eran 792 y hace una 737. Sin embargo, en la UCI no se aprecia ese descenso. Hay 170 personas en estado crítico, que representan el 48,85% de las 348 camas habilitadas (a las que hay que sumar las de pacientes con otras patologías) por 164 de hace siete días y 160 de hace catorce. Entre el sábado y el domingo han ingresado 79 personas con COVID-19 por 99 del fin de semana anterior, aunque la media diaria en la última semana sigue siendo superior, de 67 cada 24 horas.