Euskadi vuelve a usar más el coche tras la pandemia, aunque las mujeres recurren en mayor medida al transporte público

Vitoria estrena este martes una ampliación de su red de tranvías hacia el este de la ciudad, hasta Salburua (2,5 kilómetros, cinco paradas, 18.300 vecinos beneficiados). Bilbao y Donostia tienen también en marcha proyectos de transporte público, particularmente ferroviarios. Y las capitales, además de Barakaldo, Irún o Getxo, han de implementar también zonas de bajas emisiones (ZBE), es decir, espacios con restricciones para la circulación de vehículos particulares. Sin embargo, el reciente estudio de movilidad en Euskadi, dado a conocer en los últimos días pero con datos de 2021, tiene como una de sus conclusiones que la pandemia ha cambiado algunas tendencias y que, en un contexto de menos desplazamientos, “el automóvil ha ganado protagonismo en detrimento de modos no motorizados”.

“Puede decirse que una de las principales conclusiones de este análisis, sobre todo desde la perspectiva de la sostenibilidad de la movilidad, es que el número de desplazamientos ha revertido la tendencia alcista de los últimos años debido a las consecuencias de la COVID-19 además de un incremento del uso del vehículo privado. Se deberá analizar la evolución de los próximos años para ver si se trata de un cambio circunstancial o si hay que aplicar nuevas medidas que disuadan el uso del vehículo privado en favor de un mayor grado de utilización del transporte colectivo”, indica este documento, elaborado por Ingartek Consulting y Adaki Komunikazioa para el Observatorio del Transporte de Euskadi (OTEUS).

“Teniendo en cuenta que la mayoría de los desplazamientos son de alcance municipal y con la tendencia creciente de la penetración del vehículo privado, se debe poner especial atención en la reducción del uso del automóvil en estos recorridos, poniendo en valor y reforzando la oferta de transporte público además de otras medidas adicionales en línea con los objetivos de reducciones de emisiones de gases de efectos invernadero. Si se analiza el comportamiento de la ciudadanía al desplazarse entre municipios de una misma comarca (y con especial interés en los flujos generados entre las capitales y sus áreas metropolitanas) también resulta destacable el uso que la sociedad hace del automóvil: el 57,3% de los desplazamientos se resuelven con este modo. Aunque ha habido una reducción de 2,4 puntos porcentuales respecto 2016 sigue siendo una penetración muy elevada. La movilidad de personas dentro de los límites comarcales (desplazamientos intramunicipales e intracomarcales) representan el 81,4% de todos los desplazamientos diarios en la comunidad autónoma, por lo que las medidas de reducción del transporte privado deberían enfocarse en este colectivo”, se puede leer también.

Y se añade: “Donde sí se aprecia un cambio conductual en cuanto a la movilidad es en los desplazamientos interterritoriales: el automóvil ha aumentado su cuota en 7,6 puntos porcentuales respecto 2016 con una fuerte bajada en la utilización de los medios de transporte colectivos: la utilización del autobús representa un 5,5% y la del ferrocarril un 1,2% (respecto el 7,9% y 5,6% de 2016, respectivamente)”.

El uso del transporte público, en todo caso, tiene un claro sesgo de género. Ellas se desplazan de un modo más limpio que ellos, claramente. “El número de desplazamientos realizados por mujeres y hombre se reparte a partes iguales. Sin embargo, el patrón de la movilidad del colectivo femenino se caracteriza por la mayor utilización de los modos no motorizados (50,2% respecto el 38,4% de los hombres), y, por otro lado, son las que usan también en mayor medida los transportes públicos (14,1% respecto el 8,5% de los hombres). Ello repercute en que la utilización del automóvil y la moto entre las mujeres sea mucho menor que la de los hombres (31,4% vs 48,0% y 0,4% vs 1,2%, respectivamente)”, indica el estudio.

Por ciudades, Vitoria -que fue 'green capital' de Europa en 2012- es donde con diferencia más se emplea el automóvil. En concreto, copa el 35% de los viajes frente al 10% de Bilbao y el 25% de Donostia. La capital vasca tiene un término municipal extenso y los polígonos industriales no tienen conexiones de transporte público que absorban toda la posible demanda. Eso sí, Vitoria también encabeza la lista de desplazamientos en bicicleta, con un 8% del total. Es ocho veces más que Bilbao y casi el doble de Donostia. La suma de autobuses, trenes, metros y tranvías deja en cabeza a Bilbao, con un 20,3%. En Donostia es 18,8% y en Vitoria no llega al 10%. Eso sí, más de la mitad de los movimientos son a pie.

Más datos, de los 6,5 millones de desplazamientos diarios -bajan en fin de semana y en festivo-, el 43,7% es por motivos laborales o de estudio. El ocio supone otro 21,4%, pero también aquí se ha notado el efecto de la pandemia. 2021, cuando se recogieron los datos, fue un año todavía con restricciones. Se indica, igualmente, que los segmentos “extremos” de edad, esto es, los menores y los más mayores, utilizan “en mayor medida” medios más sostenibles. “Está relacionado con el acceso y la disponibilidad del vehículo”, interpreta el informe.