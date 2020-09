Los sindicatos vascos mantienen la huelga en la enseñanza y se manifiestan en las tres capitales por una vuelta al cole "segura"

Los sindicatos vascos de Educación no van a dar su brazo a torcer y seguirán adelante con la huelga convocada para el próximo 15 de septiembre. Así lo ha confirmado la representante de ELA, Miren Zubizarreta en nombre de todos los sindicatos de Educación -Steilas, ELA, LAB, CCOO y UGT- durante la concentración que ha tenido lugar este jueves frente a la delegación del Gobierno vasco en Bilbao.

Cientos de personas se han manifestado con carteles y pancartas en las tres capitales vascas para exigir al Gobierno vasco un inicio de curso "seguro y consensuado" con los trabajadores. "La improvisación ha sido evidente en la gestión realizada por el Departamento de Educación: ha tomado decisiones unilaterales y no consensuadas y no ha cumplido con sus responsabilidades. Los centros han tenido que asumir toda la responsabilidad en la planificación de cara al nuevo curso escolar presencial. El Departamento de Educación ha actuado tarde y no ha previsto, regulado ni aportado los recursos adicionales necesarios para garantizar la salud y un desarrollo adecuado del proceso educativo presencial", han denunciado los sindicatos en una valoración conjunta.

Por ello y porque "no ven razón para desconvocar las movilizaciones" el próximo martes, 15 de septiembre, día que dará comienzo el curso escolar para los alumnos de Secundaria, Bachillerato, FP y Universidades, irán a la huelga. A pesar de haberse reunido con el nuevo consejero de Educación, Jokin Bildarratz -algo que no ocurrió con la anterior consejera que no se reunió con los sindicatos tras el anuncio en mayo de la intención de la vuelta a clase presencial- se han mostrado "muy escépticos ante la posibilidad de que se pueda dar en dos días una planificación mínimamente seria y concreta", ya que, según han insistido, no se ha hecho "en cinco meses". "Nos estamos encontrando una improvisación absoluta y entendemos que está habiendo una dejación de sus funciones", ha reprochado Zubizarreta.

Las razones de ese escepticismo por parte de la delegada sindical de ELA vienen porque, según ha apuntado, desde el Gobierno vasco no les han planteado un calendario de nuevas reuniones, algo que los sindicatos consideran que es "urgente" puesto que a través de la interlocución con los representantes de los trabajadores se podrán adoptar medidas adicionales y lograr los recursos necesarios para adoptar medidas de seguridad que "garanticen de la forma más eficaz posible la vuelta presencial a las aulas". De no ser así, ha advertido, "estos casos de COVID-19 positivo, de contagios, los cierres de aulas y colegios que estamos viendo, entendemos que es previsible que vayan en aumento", haciendo referencia a los colegios que desde esta semana han tenido que cerrar sus puertas por detectar positivos en el profesorado.

Además, ha apuntado que hasta el momento no les ha llegado la orden de servicios mínimos para el paro del día 15, y por tanto, cree que el sistema de las "burbujas" creadas en los centros "será muy difícil mantener con los servicios mínimos". "Entendemos que, al igual que se han cerrado los centros por los contagios y no ha pasado nada, no pasará nada porque no se establezca ningún servicio mínimo por un día huelga, porque no será posible garantizar la seguridad de las burbujas", ha concluido.

Ana Pérez, delegada sindical de Steilas, el sindicato mayoritario en la enseñanza, tras la reunión con Bildarratz ha criticado que "hasta ahora solamente son propuestas y no es momento de propuestas, es momento de recursos", mientras que el nuevo responsable de Educación ha insistido en que los sindicatos deben tener "confianza". "A estas alturas, teniendo en cuenta que llevamos desde mayo exigiendo a Educación la adopción de estas medidas, que se planifique un inicio de curso presencial seguro, y hemos llegado al inicio de curso sin haber planificado absolutamente nada, pues la verdad, poca confianza nos queda", le han respondido los sindicatos.

"Si no se revisan las medidas establecidas por el departamento de Educación y se lleva a cabo una planificación y dotación de recursos necesarios para garantizar la salud de una manera mucho más eficaz, así como el desarrollo del proceso educativo, los casos de COVID19 que ya se están produciendo en nuestras escuelas se puede prever que seguirán aumentando. Seguirán aumentando las brechas entre el alumnado y los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas y se verán perjudicados, especialmente de los y las que están en situación más vulnerable", han denunciado.

¿Qué exigen los sindicatos vascos de Educación ante la vuelta a las aulas?