Dos exposiciones en Ermua abren los homenajes por los 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA

El domingo de la semana próxima, 10 de julio, se cumplen 25 años desde que ETA secuestrara al concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, asesinado 48 horas después. Es uno de los crímenes terroristas de mayor trascendencia por la reacción social que suscitó. En la localidad de Bizkaia han comenzado ya los actos en recuerdo con la presentación, este lunes, de dos exposiciones promovidas por el Gobierno vasco. Además, ya está abierta otra con hemeroteca de 1997. La agenda culminará el mismo 10 de julio cuando se celebre un gran acto institucional en memoria de Blanco presidido por el jefe del Estado, el rey Felipe VI, por deseo expreso del alcalde, el socialista Txitxo Abascal. Aún no hay confirmación de si vendrá también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero con toda probabilidad tomarán parte tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como varios ministros.

En el caso del Ejecutivo autonómico, ha presentado este lunes en la propia Ermua dos muestras de la mano de los consejeros de Seguridad, Josu Erkoreka, y de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, entre otros cargos. El vicelehendakari Erkoreka ha inaugurado un espacio recordatorio de la actividad de la Ertzaintza contra ETA y de sus víctimas. Entre el material exhibido, según se ha explicado, hay “un lugar envuelto por el mapa de Euskadi en el que se podrá ver un vídeo en formato cuenta atrás que refleja la angustia social vivida durante las 48 horas que duró su secuestro”. También se ha instalado una vitrina con una réplica “de los doce tomos que compilan el atestado policial con la investigación completa abierta tras su asesinato hasta el día de hoy”. “Podremos sentir la angustia persona, familiar y social vivida durante las 48 horas que duró el secuestro de Miguel Ángel Blanco. Con él recordamos también a todas las víctimas de ETA […]. Es una invitación a la reflexión sobre el daño causado por ETA”, ha señalado Erkoreka.

Artolazabal, que ha tenido un recuerdo para Begoña Urroz, una niña asesinada un 27 de junio por el DRIL, ha abierto una exhibición del Instituto de la Memoria (Gogora) que lleva por título ‘Miguel Ángel Blanco gogoan. Elkarbizitza eraikiz. Memoria para la convivencia’. “Hoy, como Gobierno vasco, recordamos a Miguel Ángel y le tributamos nuestro más sincero y emotivo homenaje. Y lo hacemos como estamos seguros de que a él le gustaría: poniendo en el centro a las víctimas del terrorismo. […] Sí, lo repetiremos una y mil veces, todas las que haga falta. Las víctimas en el centro, las víctimas del terrorismo en el centro. Todas las víctimas de la violencia política y las vulneraciones de derechos en el centro. […] Ser víctima no otorga la razón política pero sí una referencialidad ética y moral”, ha solemnizado Artolazabal, que lleva desde que asumió el cargo en 2020 multiplicando las iniciativas en materia de memoria histórica y reciente, lo que ha incluido, por ejemplo, un desagravio a la Policía Nacional y a la Guardia Civil por parte de un Gobierno nacionalista.

Ha añadido Artolazabal que “la solidez de la fibra moral de un país se mide también por su consideración hacia las víctimas” y ha destacado la importancia de que las nuevas generaciones las recuerden. Y es que diferentes encuestas realizadas en Euskadi han mostrado que menos de la mitad de los jóvenes nacidos después de 1997 conocen quién era Blanco en particular y la profundidad de la amenaza de ETA en general. Esta exposición, por ello, ha grabado testimonios de jóvenes de Ermua y Eibar. Estos adolescentes destacan por su pacifismo y tolerancia, según se aprecia en los vídeos difundidos. Una chica de la familia de Blanco asegura que “con rabia no se consigue nada” y pide no olvidar nunca lo sucedido.

“Tras verlo, me atrevo a decir que estamos en las mejores manos. Que vosotros y vosotras sois la mejor garantía para la deslegitimación de toda expresión de violencia y para la no repetición, que sois la mejor garantía de un futuro en paz, que sois la mejor garantía de una Euskadi sustentada sobre principios y valores éticos y democráticos y sobre la defensa, garantía y ejercicio efectivo de los derechos humanos. Respeto, escucha, tolerancia, empatía, elkarlana, esperanza, paz. Lo decís vosotros y vosotras. Luchad por ello”, les ha pedido Artolazabal a los estudiantes. Y ha añadido: “Que desde Ermua resuene hoy vuestro grito, que es el grito de todos”.