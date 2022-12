La Facultad de Medicina de Basurto costará 64,1 millones, once más que en la primera adjudicación

Las obras de la nueva Facultad de Medicina y Enfermería que se construirá en las inmediaciones del Hospital de Basurto de Bilbao costarán 64,1 millones de euros, once más que en la primera adjudicación, a la que finalmente renunciaron las empresas que ganaron el concurso porque consideraron que el alza de los costes de la construcción no hacía rentable el proyecto. La UPV/EHU ha anunciado este lunes la nueva licitación de las obras incluyendo el alza de los costes, con lo que el presupuesto se eleva a 64.092.555,22 euros. Las empresas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de febrero de 2023.

La previsión que maneja la universidad es que la segunda quincena de mayo de 2023 se formalice la firma del contrato correspondiente, con un plazo posterior de un mes para el inicio de las obras. Esto supone que los trabajos no arrancarán hasta la segunda quincena del mes de junio de 2023, lo que supone que el eficio no estará operativo hasta el curso 2026/2027, si es que no se producen más imprevistos en unas obras que se anunciaron en octubre de 2021 con una previsión de finalización en 2024, y que ya se vieron afectadas de entrada por el parón de la construcción como consecuencia de la crisis de la COVID-19.

La rectora de la universidad pública vasca, Eva Ferreira, ha expresado su “satisfacción” por haber sacado de nuevo adelante la licitación después de “superar dificultades imprevistas por la crisis económica, derivada del incremento de los costes energéticos y de la guerra de Ucrania, que hizo imposible la materialización de la adjudicación anterior, pero no hemos cejado en el empeño de llevar adelante nuestro compromiso”. “La Facultad de Medicina y Enfermería, el sector sanitario y la misma sociedad vasca se merecen mejorar la infraestructura docente e investigadora de este centro y por fin hemos dado el paso decisivo. Quiero agradecer la colaboración de todas las personas de la comunidad universitaria firmemente comprometidas en el proyecto y también la decisión con que el Departamento de Educación del Gobierno vasco se ha comprometido en la tarea, aportando recursos económicos, pero también su apoyo político e institucional”, ha señalado.

El pasado mes de agosto la Universidad del País Vasco dio por finalizado el procedimiento de adjudicación del contrato de obras del nuevo edificio, debido a que la entidad adjudicataria, la UTE (unión temporal de empresas) Medikuntza, configurada por tres sociedades, Construcciones Adolfo Sobrino SA, Altuna y Uría SA y Cycasa Canteras y Construcciones SA, declinó en última instancia formalizar el contrato. Justificó para ello la situación económica, que había desencadenado una desproporcionada subida de costes en los mercados de energía, materias primas y construcción que hacían inasumible la oferta que habían presentado. Ante esa situación, la UPV/EHU ha tenido que reformular las condiciones de la nueva licitación y convocarla de nuevo. Entonces se adjudicó el contrato por un montante de 53,4 millones de euros.

El nuevo edificio albergará en el ámbito de la docencia los grados de Medicina, Fisioterapia y Enfermería, así como los siete másteres oficiales en el área de Ciencias de la Salud: Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida; Farmacología; Ingeniería Biomédica; Investigación Biomédica; Microbiología y Salud; Neurociencias; y Salud Pública. Esta nueva infraestructura permitirá “un contacto temprano del estudiantado con la realidad del paciente, así como mejorar la coordinación entre las enseñanzas de grado, crear escenarios incentivadores del aprendizaje, y fomentar nuevas sinergias con centros cercanos, como la Escuela de Ingeniería de Bilbao, donde desde el próximo curso 2023-2024 se ofertará el grado de Ingeniería Biomédica”, ha informado la UPV/EHU. Además acogerá el Polo Avanzado en Formación Universitaria, Investigación Colaborativa y Transferencia del conocimiento en Ciencias de la Salud surgido tras el marco de reflexión entre el Departamento de Educación del Gobierno vasco y la UPV/EHU, en el ámbito de las Ciencias de la Salud en Euskadi. Su financiación parte del Programa Euskadi Next 2021-2026, dirigido a potenciar las fortalezas de Euskadi en el uso de los fondos europeos, que tiene en la salud y el cuidado de las personas uno de sus ejes principales. El Polo Avanzado permitirá optimizar la excelencia de las tres dimensiones de la actividad universitaria en el campo de las Ciencias de la Salud: formación, investigación y transferencia de conocimiento.

En lo que respecta a investigación, impulsará nuevos proyectos asociados a la Ingeniería Biomédica, la Medicina Familiar y la Medicina Personalizada, y fortalecerá las áreas de Enfermería y Fisioterapia, a través de programas de doctorado que mantengan líneas específicas para estas áreas. El edificio tiene configuración de cuatro peines para optimizar el espacio disponible, siendo el de mayor tamaño (zona sur) el que albergará los espacios de investigación y laboratorios docentes. Se construirá en la parcela triangular de alrededor de 5.300 metros cuadrados, limitada por la Avenida de Montevideo y la calle Gurtubay. El plazo de ejecución de la obra será de 36 meses.

La de la Facultad de Medicina no es la única obra que se ha visto alterada como consecuencia de la subida de los costes de la construcción. La ampliación del Miuseo de Bellas Artes de Bilbao también se encareció en 15,5 millones sobre lo que estaba previsto.