Fallece un trabajador de 45 años al caer de una altura en la empresa Fundiciones Funbarri

Un trabajador de 45 años ha fallecido este martes al caer desde un tejado en la empresa Fundiciones Funbarri en Durango. El trabajador realizaba la reforma del tejado y se ha precipitado al vacío quedando gravemente herido, y falleciendo poco después. Según han informado los sindicatos, se trataba de un trabajador de la empresa Porto Cubiertas, ubicada en Lantaron (Álava) que estaba subcontratada por Fundiciones Funbarri para hacer la reparación de la cubierta.

Los primeros datos recogidos por el sindicato LAB apuntan a que el trabajador portaba el arnés, pero “probablemente el anclaje secundario falló o no estaba fijado”. El sindicato ha denunciado que es habitual que en las obras no exista un recurso preventivo que garantice las medidas de seguridad y, de esta forma, “en muchos momentos los trabajadores se ven en la obligación de trabajar sin medidas de seguridad, porque no se les garantizan medios”.

“Venimos denunciando reiteradamente que la normativa específica de las obras es incumplida por la patronal y que los técnicos de prevención que tienen que supervisar cada fase no están en la obra más que una vez por semana. Es especialmente grave la falta de control o recurso preventivo en un trabajo o proceso en alturas, como exige la normativa”, ha añadido. LAB ha indicado que es “intolerable” que, ante un tipo de accidente laboral tan frecuente, no se pongan los medios necesarios, ya que la Construcción es uno de los sectores “líderes” en accidentes mortales.

“Es evidente que la Inspección de Trabajo, Osalan y los Gobiernos no quieren controlar estas actuaciones. En la práctica, a la patronal no se le hace cumplir la normativa y el resultado es evidente, lo pagamos con la vida. Denunciamos las malas condiciones laborales que hay en el sector de la construcción: jornadas largas, subcontratación, falsos autónomos, falta de formación y falta de recursos preventivos”, ha añadido.

Desde CCOO de Euskadi ha denunciado la “sangría” de los accidentes laborales tras esta muerte, la novena de este año en Euskadi. CCOO ha indicado que no dispone todavía de las conclusiones de la investigación del accidente que determinará las causas concretas y las posibles responsabilidades que podrían darse, pero ha denunciado “la sangría que suponen los accidentes de trabajo para la clase trabajadora”. Por ello, ha exigido, tanto a las empresas como a la administración que tomen las medidas necesarias para evitar que hechos como estos se vuelven a repetir.

Además, ha asegurado que el conjunto de la sociedad vasca no puede asumir “sin más estos hechos, que el jugarte la vida, y demasiadas veces perderla, no es un peaje inevitable por tener un trabajo y llevar un salario a tu casa”.

ELA ha señalado que “además de la responsabilidad directa de empresas y responsables de prevención ante la falta de medidas de seguridad, existen otros responsables”: “Gobiernos e instituciones que no aportan recursos ni establecen como prioridad la salud y seguridad laboral”. En este sentido, han señalado que ELA seguirá denunciando esta situación, así como haciendo propuestas concretas para solucionar esta situación insostenible, trabajando de empresa en empresa para acabar de una vez por todas con la impunidad y apostando decididamente por la movilización para hacer frente a esta situación“.

El comité e empresa de Fundiciones Funbarri ha convocado un paro desde este martes hasta el mediodía de este miércoles, cuando realizará una concentración a partir de las 13.00 horas, al que se han sumado todos los sindicatos.

Por otra parte, LAB, Steilas, ESK, EHNE-Etxalde e HIRU han convocado para este miércoles una movilización en Bilbao a partir de las once de la mañana ante la sede del Gobierno vasco, donde denunciarán “a la patronal y a los gobiernos debido al trágico inicio del año 2024”.

Aumentan los accidentes un 30% en enero

En el mes de enero se han disparado los accidentes con baja un 30% en el mes de enero, con ocho fallecidos, tres más que en el mismo mes de 2023, según datos de Osalan. En concreto, en el mes de enero se registraron 4.059 accidentes laborales con baja, lo que supone un ascenso del 29,6% respecto al mismo mes del pasado año, con 926 siniestros más. Los accidentes de trabajo con resultado de muerte se elevaron a ocho, tres más que en el ejercicio precedente. Estas cifras incluyen tanto los siniestros en jornada de trabajo, como los sucedidos 'in itinere', además de las recaídas. Los accidentes en jornada ascendieron a 3.391 (+28,6%) y los contabilizados 'in itinere' a 474 (+29,2%).

Del total de accidentes en jornada de trabajo, 3.359 fueron leves (+28,3%), 25 graves (+92,3%) y siete mortales (por cinco en 2023). Los siniestros 'in itinere' de carácter leve fueron 469 (+28%), hubo cuatro graves (uno en 2023) y se anotó una víctima mortal (por ninguna un año antes).