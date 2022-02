Los fallecidos con COVID-19 superan los 6.000 pero Euskadi registra el primer día en meses sin ingresos en UCI

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha notificado este lunes que 161 personas con COVID-19 han fallecido entre el 11 y el 17 de febrero. Estima, en todo caso, que en 77 casos el Sars-Cov-2 no ha sido la causa principal. Con estos datos, que siguen suponiendo la mortalidad más alta desde el confinamiento, son ya 6.035 las defunciones totales en la pandemia, alrededor del 0,91% de los 660.251 casos totales diagnosticados (el 30,59% de la población vasca). Por el contrario, según fuentes sanitarias, este domingo fue el primer día en que no se registró ningún ingreso en UCI desde que se inició la última ola. Ello se traduce en que la presión hospitalaria siga cayendo: ahora hay 333 ingresados frente a 450 de hace una semana.

La crisis del coronavirus: mapas y gráficos de su evolución en Euskadi

Los fallecidos en esta semana son un 21% menos respecto al pico de la semana anterior, pero siguen dejando una media de 23 decesos cada día. Enero se cerró como el segundo mes con más muertes de toda la pandemia -solamente superado por abril de 2020- y febrero, a falta de once días para el cierre, tiene también unos datos muy elevados. En todo caso, el Departamento de Salud ya explicó en el Parlamento Vasco que estos datos pueden incluir casos de jornadas anteriores no notificados a tiempo. Por edades, no ha muerto nadie de menos de 40 años y sí dos cuarentañeros, doce quincuagenarios, 19 sexagenarios, 28 septuagenarios, 48 octogenarios y 52 nonagenarios.

En cuanto a las hospitalizaciones, los nuevos ingresos han sido 278 en la semana del 14 al 20 de febrero frente a los 388 de la semana anterior. De hecho, en las últimas 24 horas ha bajado incluso más, hasta 19 hospitalizaciones (la media llegó a 113 en esta ola). Ahora mismo quedan 333 personas ingresadas, ya muy lejos del millar que fue el máximo en enero de esta última ola. De ellas, 60 están críticas en la UCI. Fuentes sanitarias explican que en las últimas horas se ha registrado, como novedad, la primera jornada sin ninguna entrada en intensivos en meses. Por edades, el 68,3% de los ingresados tiene de 60 años adelante, pero un 4,5% son menores de 18 años. Doce niños o adolescentes entraron en un hospital por la COVID-19 la pasada semana. La consejera Gotzone Sagardui comparecerá este martes para ofrecer más detalles sobre la situación asistencial, aunque ya adelantó la pasada semana semana que cada vez hay un escenario de mayor normalidad en la Sanidad pública.

En cuanto a la incidencia, los casos semanales han bajado del 14 al 20 de febrero a 6.159 positivos confirmados. Es ya un nivel previo al estallido de la variante ómicron y está diez veces por debajo en transmisión que los momentos más críticos en Navidad y en los días siguientes. Baja también a un 16% la tasa media de positividad, aunque todavía triplica el 5% que se considera como críticos. El R0 (0,75) está claramente por debajo de 1, en todo caso, lo que da idea de que la tendencia descendente, por el momento, es irreversible. En cuanto a las últimas 24 horas, son 417 los positivos aparecidos. Hay que ir al 11 de noviembre para ver registros tan bajos.

Así las cosas, la incidencia se sitúa ya en 741 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, un 47% menos que hace una semana. Gipuzkoa tiene un dato algo superior, pero también por debajo de 800 e igualmente con un descenso semanal del 47%. Eso sí, lo que no se corrige es que la franja de edad con mayor incidencia son los mayores de 90 años, con 1.222 puntos. Para ellos la letalidad es del 18,1%. Un 67,9% de los contagiados son sintomáticos en el momento de la toma de muestras.