El futuro de la gobernanza de Gipuzkoa pasa por atraer a la juventud hacia una "cultura política ciudadana"

Gipuzkoa está repensando estos días su gobernanza, para hacerla más colaborativa de cara al futuro. El éxito del nuevo modelo pasará —tal y como están proponiendo estos días los expertos en el 'Etorkizuna Eraikiz Congress'— por abrirse a una "cultura política ciudadana" en la que se tejan hilos de unión con la juventud como prioridad. Una de las conclusiones a la que los expertos han llegado tras las jornadas que han tenido lugar este lunes y martes en el Kursaal donostiarra es que la continuidad de esta iniciativa de gobernanza colaborativa, que desarrolla la Diputación Foral de Gipuzkoa, es "indispensable". Además, han puesto encima de la mesa la "necesidad" de que la gobernanza ayude a cerrar las brechas sociales.

Gipuzkoa acapara la mitad de las 4.354 viviendas turísticas de Euskadi

Saber más

En las dos jornadas del congreso, varios expertos han tenido la oportunidad de hablar sobre las líneas de actuación que debe asumir a partir de ahora 'Etorkizuna Eraikiz', divididas en cuatro subgrupos: gobernanza, el futuro del estado de bienestar, la economía sostenible y la transición ecológica. Para Daniel Innerarity, director del Instituto de Gobernanza Democrática Globernance, el proyecto de la Diputación "promueve la reflexión a largo plazo, evitando una sociedad distraída en el presente". Por ello, una de las conclusiones del 'Etorkizuna Eraikiz Congress' ha sido que es "indispensable" mantener la iniciativa en Gipuzkoa.

Sonia Ospina, profesora de Gestión y Políticas Públicas en la NYU Wagner Graduate School of Public Service, ha coincidido en que el "para qué" y el "por qué" son un acierto del modelo de gobernanza guipuzcoano. No obstante, Ospina ha destacado que para que la gobernanza colaborativa sea exitosa debe hacerse "de abajo hacia arriba", "conjugando el liderazgo institucional con otro, aparentemente, más débil: el colectivo". Por ello, durante las sesiones se ha incidido en la conveniencia de "desaprender para volver a aprender". De esa manera, los expertos han subrayado que debe haber una nueva "cultura política ciudadana" en la que el nexo con la juventud sea una prioridad. "No podemos impulsar la gobernanza sin crear espacios de conexión", han concluido.

Otra de las cuestiones sobre las que han debatido ha sido el futuro del estado de bienestar, uno de los retos que este lunes planteaba Cinzcia Alcidi. Si bien la jefa de la Unidad de Política Económica del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) lo relacionaba con el desequilibrio que se prevé entre las personas en edad de trabajar y las personas que reciben apoyo del estado de bienestar a causa del envejecimiento de la sociedad, los asesores se han centrado en la protección y la inversión social. Alfonso Lara, director ejecutivo de la European Social Network (ESN), las ha calificado de conceptos "clave", sobre todo, "desde un punto de vista práctico". "Un alto porcentaje del PIB se destina a protección social, pero no a servicios sociales", ha lamentado Adelina Comas-Herrera, codirectora del proyecto Strengthening Responses to Dementia in Developing Countries, un programa que tiene como objetivo reforzar la respuesta frente a la demencia de los países en desarrollo. Por ello, han destacado que la calidad de los servicios sociales "dependerá del acceso, la cobertura y la intensidad" y que la gobernanza debe servir para "cerrar brechas sociales".

Los asesores en materia de economía sostenible han apuntado que "la sostenibilidad tiene que ser parte integral de la estrategia de las organizaciones, no una simple moda o algo que se hace". En esa línea, también han destacado que los retos del futuro "son interdependientes"; es decir, que todos ellos están interrelacionados y deben promoverse en conjunto. Luis Porto, asesor de Estrategia y Desarrollo Organizacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha subordinado la sostenibilidad ecológica a la transición digital. "Hay que equilibrar la especialización y la resiliencia, hacer bien lo que haces siendo capaz de explorar cosas nuevas", ha apostillado Jordi Serrano, socio fundador de Future for Work Institute, quien ha situado el debate del futuro del trabajo en la "necesidad del reciclaje profesional".

El cuarto panel de debate ha reflexionado sobre la transición ecológica, en el que han calificado Gipuzkoa como un "ejemplo" en materia de monitorización de datos medioambientales "a nivel comarcal y local", si bien se ha reiterado que el territorio debe "reforzar sus acciones de adaptación a los efectos del cambio climático". También en este caso, Jesús Martínez, vicepresidente de Economía Circular y Cambio Climático en Inspiring Committed Leaders Foundation, ha señalado que 'Etorkizuna Eraikiz' es "imprescindible", pues "la economía depende de la confianza tanto como la política".