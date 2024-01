Giro político en Vitoria: la alcaldesa socialista pacta sus primeros presupuestos con EH Bildu

La política municipal en Vitoria ha consumado su giro político. La coalición EH Bildu, que ganó las elecciones locales de mayo pero que no pudo gobernar por el apoyo del PP a una fórmula de coalición en minoría de PSE-EE y PNV encabezada por la socialista Maider Etxebarria, ha confirmado este jueves que apoyará los primeros presupuestos de la alcaldesa, que estaban en claro riesgo de caída. Lo ha hecho la portavoz, Rocío Vitero, arropada por todo su equipo, otros seis concejales, apelando en media docena de ocasiones a la “responsabilidad” aunque ha arrancado la presentación de pacto recordando que ella fue la más apoyada por la ciudadanía y no Etxebarria. Y ha matizado: “Este acuerdo es para los presupuestos de 2024. EH Bildu va a seguir en la oposición”.

“Hemos logrado un buen acuerdo presupuestario. Va a mejorar las condiciones de vida de los gasteiztarras. Va a aumentar la protección social, la calidad de la vivienda, avanzar en la transición energética y un impulso a la economía local y el empleo”, ha explicado Vitero. El acuerdo, sin embargo, se traduce en 6 millones de euros, es decir, solamente modifica el 1,3% de los 459 millones de que dispone la ciudad. La formación demandó, en un inicio, movilizar el doble. Sin embargo, el Gobierno apenas ofrecía la mitad, 3 millones. “No hemos puesto el marco en la cantidad. Queríamos medidas con contenida. En una negociación todas las partes tienen que ceder. Podemos presentar 15 medidas que van a mejorar las necesidades de la ciudadanía”, ha respondido Vitero.

En detalle, son 2 millones para viviendas comunitarias en los barrios (que daría para 30 en 2024), 0,5 millones para comedores de personas mayores o 0,2 millones para más plazas para mujeres en grave exclusión residencial. En Vivienda, se rehabilitará todo el parque municipal con 0,85 millones. Otros 0,85 millones irán a “dinamización de la ciudad”, por ejemplo, 0,35 millones para un plan de empleo para sectores emergentes como los cuidados o energía, 0,3 millones para locales comerciales y 0,2 millones para relevo generacional en el comercio porque “casi uno de cada dos negocios” están afectados por este problema. En materia ambiental, habrá 0,6 millones para crear comunidades energéticas en barrios obreros degradados y 0,3 millones para el sistema de préstamo de bicicletas pero también patinetes (vehículo de movilidad personal). Deberá llegar también a los polígonos industriales. La que fuera 'green capital' es la única ciudad del entorno que no dispone de este programa y el anterior “estaba más enfocado al turismo” y no a la movilidad. Asimismo, hay 0,25 para Montehermoso, una dotación para euskaldunizar el municipio un fin de semana cada año (50.000 euros) y una iniciativa similar para jóvenes (otros 50.000 euros). EH Bildu ha acordado explorar que Vitoria sea reserva de la biosfera de la UNESCO, extender Internet a zonas del centro y Casco Viejo que no lo tienen y 0,15 millones para el futuro centro social de Goikolarra.

“No queremos una Gasteiz de dos niveles”, ha sintetizado la portavoz soberanista. Los otros seis millones se quedan en “créditos de compromisos” para futuros años. EH Bildu informará a sus bases en Vitoria del pacto, pero Vitero ha confiado en que lo comprenderán. “Es positivo. Mejora las condiciones de vida de la gente. Estamos orgullosos del trabajo desarrollado”, ha insistido la portavoz.

El laberinto político

La alcaldía de Vitoria, como ha venido repitiendo hasta la saciedad Alberto Núñez Feijóo, fue conquistada por el PSE-EE merced a los votos del PP a su coalición con el PNV. Ocurrió una maniobra similar en Barcelona, donde quien quedó fuera del poder fue Junts. El entendimiento de la investidura no fue puntual, ya que el PP pactó también otras medidas a lo largo del arranque de la legislatura. Sin embargo, en octubre el Ejecutivo local se golpeó con su minoría en el debate sobre tasas e ingresos y no pudo aprobarlos. El PP pasó al 'no', EH Bildu seguía en la crítica y Elkarrekin (Podemos, IU, Berdeak Equo y Alianza Verde) ya no da a una alcaldesa socialista el oxígeno que sí le daba al PNV de Gorka Urtaran.

El acuerdo da continuidad a otros espacios de entendimiento entre socialistas y abertzales. Al margen de los pactos de Estado, los más recientes a nivel local han llegado en Pamplona -donde la beneficiada ha sido EH Bildu- o las localidades alavesas de Oyón e Iruña de Oca. Sin embargo, no hay una dinámica unitaria. El PSE-EE tiene en el PNV a su socio preferente y, de hecho, el líder socialista y candidato a lehendakari, Eneko Andueza, basa su discurso en que nunca pactaría a nivel vasco con la izquierda abertzale, a la que le sigue reprochando poca firmeza con el pasado de ETA.

Por su parte, Vitero y EH Bildu llevaban también meses criticando con dureza que el PP fuese el fiel de la balanza para impedirles ocupar la alcaldía. Todavía en octubre hablaban de “un Gobierno sin proyecto para este ciudad” y apoyado por “la derecha reaccionaria”, lo que a su juicio truncaba el “mandato ciudadano” de una mayoría “de avance y progreso”. Señala Vitero que la coalición demuestra “continuamente” su “total responsabilidad”. “Tenemos capacidad y voluntad de llegar a acuerdos”, ha afirmado citando ejemplos concretos del Congreso, del Parlamento Vasco o de otras localidades alavesas. Y ha agradecido el “cambio de actitud” de quienes, hace medio año, pactaron contra ella.