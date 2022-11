El Gobierno de Urkullu mantiene abierta la negociación presupuestaria con PP+Cs con la oferta educativa en la mesa

Tanto el Gobierno de Iñigo Urkullu, una suma de PNV y PSE-EE, como la coalición PP+Cs, han confirmado este viernes que continuarán con la negociación de los presupuestos de 2023, aunque en privado ninguna de las partes desea el acuerdo. Sobre la mesa, sigue viva una oferta del Ejecutivo para ampliar el perímetro de la educación concertada con la financiación de aulas de 2 años. Es un punto que ha levantado polvareda porque políticamente es innecesario para el Gobierno, que tiene mayoría absoluta y otros socios potenciales, y que se hace al margen del pacto educativo -que aparentemente tenía como eje la escuela pública- y a una formación que no forma parte de ese acuerdo, en el que sí están EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. El encuentro será este martes por la tarde en la sede central de Lakua. Nunca antes en esta legislatura habían llegado tan lejos las conversaciones entre el Gobierno y esta coalición.

Este viernes, la secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha dado a entender que ese punto concreto de la oferta del Ejecutivo, dotado con 3 millones de euros, llegó a iniciativa de PP+Cs. Sin embargo, fuentes de los dos partidos de la coalición conocedoras de la negociación aseguran que la propuesta estaba centrada básicamente en la rebaja fiscal y que no incluía especialmente ningún apartado educativo. “Fue completamente inesperada”, admiten desde PP+Cs. En el grupo conjunto, el PP lidera la pata presupuestaria pero la educativa corresponde a Ciudadanos. Tal fue la sorpresa que los primeros llamaron a los segundos al conocer el contenido del documento. Sí indican las fuentes consultadas que la medida va claramente en la línea del programa electoral de 2020. En todo caso, Garrido ha insistido ante los periodistas que el modelo del PP sobre la concertada tiene que ser mucho más ambicioso, principalmente para adecuar el canon que se abona a los centros “a la inflación”.

“Todo lo que sea que el acuerdo educativo [del Gobierno con la izquierda] vaya en otras direcciones, fenomenal. Estamos a contribuir a que se mejore la educación vasca”, indican fuentes educativas de PP+Cs sobre los hechos de los últimos días. Garrido, públicamente, ha reclamado al Gobierno una “aclaración expresa” ya que, para tratar de minimizar la oferta al margen del acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu, ha afirmado que lo ofrecido al PP+Cs no es nuevo porque estaba aprobado en verano -pero no publicitado- y ya dotado en las cuentas. Si fuera así, ha razonado Garrido, entenderían la negociación que mantienen abierta como un teatro. “Lo que no tiene ningún sentido es que se nos ofrezca algo que estaba en los presupuestos. No es serio”, ha repetido la dirigente 'popular', que incluso ha hablado de “actitud de engañar” por parte de los consejeros de Urkullu ya que no ve lógico que siga abierta una negociación a la vez a diestra y a siniestra, ya que también se han cerrado reuniones con las coaliciones de izquierda. “Parece que esto es un mercadeo. Si al final hay un acuerdo, necesitamos garantías suficientes y el compromiso de que se va a realizar”, ha enfatizado Garrido sobre éste y todos los temas que siguen encima de la mesa.

La polémica ha soliviantado a EH Bildu, que ha pedido una reunión de “urgencia” de la mesa de seguimiento del pacto educativo, y particularmente a Elkarrekin Podemos-IU, que lo ha definido como “deslealtad” y “la gota que colma el vaso”. Ambos inciden más que en el fondo de lo propuesto en el cómo y el quién. También hay cierto malestar en las filas socialistas. Los socios del Gobierno no conocían que el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, iba a lanzar a PP+Cs este planteamiento. De hecho, en esta reunión no hubo representación del PSE-EE. Incluso el propio consejero de Educación, Jokin Bildarratz, también del PNV, eludió aclarar si conocía de primera mano el documento entregado a 'populares' y naranjas en la negociación presupuestaria.