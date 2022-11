EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU ponen en cuarentena el pacto educativo vasco tras la oferta sobre la concertada a PP+Cs

Aunque no está roto, la oposición de izquierdas en el Parlamento Vasco, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, sí ha puesto en cuarentena el pacto para la reforma educativa que firmaron con el Gobierno de PNV y PSE-EE después de que el Ejecutivo haya ofrecido a PP+Cs, en el marco de las negociaciones presupuestarias, una ampliación del perímetro de la enseñanza concertada al plantear fondos para financiar también las aulas de dos años en centros privados que ya recibieran fondos públicos. Aunque la medida como tal -según insiste Educación- ya estaba prevista aunque no publicitada, el hecho que ha soliviantado a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU es que se haya ofrecido a una formación que no forma parte de las negociaciones educativas y al margen de las comisiones de seguimiento del pacto. Cuestionan también el acercamiento del Ejecutivo a una formación en las “antípodas” de las posturas que aparentemente inspiraban la reforma, las de reforzar la escuela pública en la comunidad de España con más alumnado matriculado en centros de titularidad privada, casi el 50%.

Elkarrekin Podemos-IU ha afirmado que es “la gota que colma el vaso” después de meses quejándose de incumplimientos en sucesivas regulaciones que afectan a la pública es esta maniobra. Lo ha calificado de “deslealtad” y ha avisado de que ahora mismo no apoyarán la ley educativa que prepara el Ejecutivo y que es el pilar fundamental de la reforma acordada. Formalmente, no rompen el acuerdo pero sí entienden que “con esta acción es el Gobierno el que rompe el pacto educativo” de facto. “Nosotros no estamos fuera del pacto, somos sus firmes defensores. Nosotros no hemos roto el pacto y nosotros no vamos a romper el pacto. Pero en estas circunstancias no podemos apoyar la ley de educación que se base en toda esta actuación. Si el Gobierno quiere reconsiderar su actuación y volver a la senda del acuerdo, estaremos encantadas. Hoy con esta actitud…”, ha afirmado en la Cámara Miren Gorrotxategi, arropada por los portavoces educativos de Podemos (Isabel González) e IU (Íñigo Martínez). “Esta maniobra no es inofensiva”, han recalcado para, sobre el fondo del asunto, manifestar que no es ya necesario financiar centros privados si se apuesta por la universalidad y gratuidad del consorcio público Haurreskolak en esta etapa educativa infantil.

En cuanto a EH Bildu, ha calificado de “incomprensible” el “ofrecimiento” a PP+Cs. “¿Por qué a un partido ajeno al pacto educativo? No entendemos cuál es el mensaje político que se quiere transmitir, ni la intención política. La decisión genera desconfianzas”, ha señalado Ikoitz Arrese, que ha exhibido igualmente “preocupación” por la “polarización cada vez más grande” en el debate educativo en Euskadi. También ha avisado de que la actual redacción de la ley “de momento no satisface” a su formación, particularmente en lo relativo al euskera. Sobre la medida en concreto, EH Bildu entiende que había que haber primado la universalidad y gratuidad en Haurreskolak antes de analizar estas nuevas medidas. “El orden de los factores a veces sí altera el producto”, ha afirmado Arrese, aunque no ha sido especialmente beligerante contra ella.

Escuchadas estas declaraciones, se ha anunciado una rueda de prensa de urgencia del consejero del ramo, Jokin Bildarratz, quien previamente se ha reunido con la portavoz del PNV en materia educativa, Leixuri Arrizabalaga. En su intervención inicial, ha orillado por completo el ofrecimiento a PP+Cs y ha tratado de defender que la concertación de aulas de dos años no es una medida nueva y que, además, es muy positiva para la escuela pública. Ha argumentado que el pacto prevé reducir la segregación de alumnado migrante y vulnerable -ahora en mayor proporción en la pública- y ha explicado que reduciendo el coste en centros privados ya cuando “entran” los niños al sistema se facilita esa situación en etapas más avanzadas. “Es para poder implementar una escolarización equilibrada. Queremos trabajar lo relacionado con la segregación, uno de los criterios aprobados en el pacto educativo”, ha insistido Bildarratz.

Ya a preguntas de los periodistas, ha insistido en no dar importancia a las negociaciones con 'populares' y naranjas. “Vayamos al fondo, que es lo que nos interesa de verdad”, ha implorado. En todo caso, ha dado a entender que no conocía la propuesta de Economía y Hacienda, cuyo consejero es Pedro Azpiazu. “Entiendo que en el fragor se ponen encima de la mesa herramientas y elementos para poder negociar”, ha contestado a la primera pregunta. Después de despejar otras, en la última ha zanjado: “Ya he dicho al respecto todo lo que tenía que decir”. Fuentes del Gobierno, en todo caso, no ocultan que no hay ninguna intención de cerrar un pacto presupuestario con PP+Cs. Desde la otra pata del Gobierno, fuentes socialistas se ven “sorprendidas” de que el asunto se haya llevado a la negociación presupuestaria. Indican desde el PSE-EE que no conocían la oferta que se iba a trasladar a la coalición.