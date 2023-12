El Gobierno vasco lamenta que el rey no contemple más que “una realidad de España”, sin referencias a la pluralidad

El Gobierno vasco ha lamentado este martes que el rey Felipe VI no contemplara en su discurso de Nochebuena más que “una realidad de España” y que no hiciera ninguna referencia a la plurinacionalidad del Estado. El portavoz del Ejecutivo de coalición entre PNV y PSE-EE, Bingen Zupiria, ha criticado que el monarca no realizara ningún comentario en su intervención al “protagonismo que las otras naciones que existen en el Estado español pueden y deben tener”, ha señalado preguntado al respecto en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno.

Bingen Zupiria ha indicado que en el discurso se hicieron referencias a “la integridad del Estado y a la unidad de España”. Es decir, “sólo contempla una realidad de España”, por lo que ha insistido en que “se echan en falta otros puntos de vista y otras formas de ver la organización del Estado y la organización de poder en el Estado en diferentes ámbitos institucionales”.

Esta falta de referencias a la plurinacionalidad cree que “llama la atención” precisamente en un momento en el que es una cuestión que “está sobre la mesa”, en referencia a que se ha puesto como uno de los aspectos fundamentales por los partidos vascos y catalanes en las negociaciones para suscribir el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. “Cuando está obre la mesa está la cuestión de la plurinacionalidad del Estado español y el protagonismo que las otras naciones que existen en el Estado español pueden y deben tener, llama la atención que no hay referencias a esta cuestión”.

Al día siguiente del discurso, ya desde el PNV, Aitor Esteban criticó en una rueda de prensa que el rey obviara las “discrepancias constitucionales” y centrara su discurso para PP, PSOE e incluso Vox. El discurso no fue criticado sin embargo por la otra parte del Gobierno, el PSE-EE, ya que dejan las valoraciones al partido a nivel nacional. La presidenta de los socialistas, Cristina Narbona, valoró entonces positivamente el mensaje. “Los socialistas creemos que debemos seguir trabajando en el marco de esa Constitución y creemos que preserva la unidad de España gracias también a cómo integra la diversidad, la diversidad de lenguas, de culturas y de instituciones. Esa unidad en la diversidad nos hace un país más fuerte y garantiza esa necesaria convivencia”.

Sí ha indicado Bingen Zupiria que el Ejecutivo vasco comparte con Felipe VI la “preocupación” sobre “el deterioro que se está produciendo en la convivencia política en España”. En este sentido, Zupiria ha señalado que hay “un nivel de confrontación y de polarización tremendo” que está “mostrando en muchas ocasiones lo peor de la política”. Ha señalado también que existen también “cuestiones muy importantes que afectan al funcionamiento normal de un sistema institucional como puede ser la no renovación de los órganos judiciales que genera preocupación”. “Proyecta una sensación negativa con respecto al Estado y al funcionamiento de sus instituciones y también se constata una dificultad para superar esta situación de enconamiento y confrontación permanente”, ha dicho.