El Gobierno vasco prorroga el contrato relevo para personal laboral fijo sólo con CCOO y UGT, del que se beneficiarán 700 trabajadores

Finalmente no ha habido cambios. El Gobierno vasco ha aprobado la prórroga del contrato relevo para el personal laboral fijo de Euskadi sólo con las firmas de CCOO y UGT, como hasta ahora. La mayoría sindical vasca que suman ELA y LAB han decidido de nuevo quedarse fuera del acuerdo -como es habitual por otra parte en la mayoría de los pactos sociolaborales- pese a que el Ejecutivo había presionado a las centrales con paralizar estas jubilaciones anticipadas parciales si el acuerdo no era mayoritario. Los sindicatos nacionalistas ni siquiera han acudido a la reunión de la Mesa General de la Administración en la que se ha dado luz verde a esta medida de la que se beneficiarán más de 700 trabajadores, pese a “los reiterados intentos para incorporarlos al acuerdo realizados por los responsables de Función Pública” , han señalado fuentes del Gobierno vasco.

“En todo momento se ha mantenido su voluntad negociadora y de llegar a acuerdos. Sin embargo nos hemos encontrado con una actitud poco responsable por parte de algunos sindicatos”, ha lamentado José María Armentia, viceconsejero de Función Pública. “No es responsable posicionarse en contra del Gobierno no apoyando acuerdos que benefician a las y los trabajadores de la Administración vasca”, ha dicho, argumentando que “se pretende desgastar al Ejecutivo sin asumir la labor propia de la actividad sindical”.

El acuerdo afecta a más de 700 trabajadores del personal laboral fijo que a partir de ahora accederán a las jubilación anticipada en las “máximas condiciones que la legislación permite” y permitiendo así la “creación de nuevos empleos para jóvenes”, según han señalado fuentes de UGT que se han felicitado por la firma del acuerdo. CCOO, por su parte, ha señalado que era “el propio personal laboral del Gobierno vasco quien venía exigiendo la prórroga del acuerdo del contrato relevo”. “El personal laboral que cumpla con los requisitos legales durante este año, podrá acogerse al contrato de relevo como ha venido sucediendo en los últimos años”, ha recordado. “Ahora se continuará trabajando en extender la jubilación parcial a todo el personal de las administraciones públicas, no solo al personal laboral”, han señalado desde el sindicato.

Si el acuerdo permite la jubilación parcial de 700 trabajadores y al incorporación de jóvenes a la plantilla ¿dónde está la discrepancia de ELA y LAB? ELA considera que el personal laboral fijo que cumpla los requisitos “tiene reconocido este derecho desde 2004” porque están recogido así en los acuerdos de la Mesa General y en las sectoriales, por lo que considera que “la implantación del contrato relevo en estos casos no requiere de ningún nuevo acuerdo”. De hecho, no ha firmado los anteriores. ELA exigía que un nuevo acuerdo con su firma incluyera una mejora de las condiciones. “Algo a lo que el el Ejecutivo no está dispuesto”, aseguran, por eso no ha firmado lo que considera que se trata de “un chantaje a cambio de que los sindicatos apoyen las políticas de recortes”. También LAB ha rechazado el acuerdo por no quererse negociar mejoras en las jubilaciones ni en la incorporación de nuevos trabajadores, y ha criticado los recortes que se aplican a los trabajadores públicos.