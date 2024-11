El Gobierno vasco responde a las quejas de Alonsotegi por los malos olores del vertedero que no existen valores límite

El departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco se reunirá “en breve” con el Ayuntamiento de Alonsotegi para abordar la instalación de un un laboratorio móvil con el que hacer un seguimiento de los olores, de los que los vecinos llevan años quejándose, y que se relacionan fundamentalmente con vertedero de Artigas. Sin embargo, advierte de que “no existe en la actualidad normativa que establezca valores límite en relación con este parámetro ambiental (olor)”.

En una respuesta parlamentaria a una pregunta planteada por la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, el consejero Mikel Jauregi señala que el pasado 11 de octubre se remitió un escrito al Ayuntamiento de Alonsotegi informando de que, aunque “no existe en la actualidad normativa que establezca valores límite en relación con este parámetro ambiental (olor)”, dentro de los equipamientos que tiene la Red de Control de Calidad del Aire, “se dispone de Laboratorios móviles provistos de cromatógrafos que pueden cuantificar y determinar la concentración de compuestos orgánicos volátiles, que pueden ser exponentes de olores”.

En este sentido, señala que aunque “hasta la fecha no se ha mantenido ninguna reunión”, “en breve se llevará a cabo un primer contacto para abordar la instalación de un laboratorio móvil que se instalará con el fin de complementar el seguimiento ambiental que se lleva a cabo respecto de la actividad generadora de emisiones de olor”. El consejero señala que en ese primer contacto, “además de definir las condiciones encaminadas a que las muestras se recojan en condiciones adecuadas y representativas para su posterior análisis desde el punto de vista ambiental, el emplazamiento debe disponer de suministro eléctrico y de condiciones de seguridad encaminadas a evitar su vandalización, entre otras cuestiones. Asimismo, se informará de las actuaciones que se han ido realizando en relación con el Vertedero de Artigas en los últimos años”.

El Ayuntamiento de Alonsotegi mostraba a finales del mes de septiembre su “preocupación por la persistente propagación de malos olores provenientes de las instalaciones de Zabalgarbi S.A., Bizkaiko Konpostegia y el vertedero de Artigas, ubicadas en terrenos colindantes del municipio de Bilbao”. “Desde hace tiempo, los vecinos y vecinas de Alonsotegi han tenido que soportar estas molestias odoríferas, que afectan de manera directa a la calidad de vida de los y las residentes”, señalaba en un comunicado en el que aseguraba que el consistorio se había dirigido un año antes al Gobierno para solicitar “medidas inmediatas”. “A pesar de haberse remitido dicha comunicación hace ya un año, el Ayuntamiento de Alonsotegi lamenta no haber recibido respuesta alguna por parte de las autoridades competentes. Durante este tiempo, los malos olores han continuado afectando la vida diaria de los vecinos y vecinas, lo que ha generado un creciente malestar en la comunidad”, señalaban. Por ese motivo, el pasado mes de septiembre “habiendo transcurrido un año y no habiendo recibido respuesta, y persistiendo los malos olores”, el alcalde Unai Arregi, de EH Bildu, cursó una nueva solicitud de información de las actuaciones realizadas.

En la respuesta parlamentaria el departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, señala que los posibles olores generados en la planta de tratamiento mecánico-biológico de residuo urbano, “no siendo un foco de generación difusa, sino canalizada, son tratados con biofiltros con un valor límite de emisión establecido conforme a las mejores técnicas disponibles del documento de Conclusiones sobre Mejores Técnicas Disponibles en el sector de Tratamiento de Residuos. En lo que a Zabalgarbi se refiere, la instalación funciona en depresión aspirando y eliminando por combustión cualquier potencial olor que se generase en el almacenamiento del residuo. Siendo así, la principal fuente de emisión de olores en el entorno son las emisiones difusas del depósito de residuos de Artigas”.

Indica que no se no se ha realizado una campaña de calidad del aire en el municipio de Alonsotegi, como pedía el Ayuntamiento, ya que en este municipio existen tres estaciones fijas de la Red de Control de calidad del aire, Arraiz, Castrejana y Alonsotegi, con analizadores automáticos“ que de forma continua están midiendo los posibles contaminantes. En este sentido, señala que las campañas de calidad del aire se realizan con equipamientos móviles pertenecientes a la Red con dos objetivos: ”abordar problemáticas de calidad del aire en zonas concretas y caracterizar la calidad del aire según la normativa de calidad del aire en municipios donde no haya estaciones fijas“.

No obstante, en respuesta a las medidas a tomar, el departamento insiste en que “no existe normativa estatal ni autonómica para la limitación del olor en las instalaciones” y que el órgano ambiental “está centrado en que en el vertedero se lleven a cabo las siguientes actuaciones: Llevar a cabo las medidas del Plan de desgasificación para asegurar una correcta desgasificación del gas generado en el vertedero; mantener instalados los sistemas de minimización del impacto por olor ya disponibles; cumplir con el Plan de Actuación presentado en 2024 respecto de las cubriciones y sellados previstos en el vertedero”.

Indica además que entre 2021-2024, el órgano ambiental ha realizado 15 inspecciones programadas y no programadas para el control de la actividad de vertedero. Y se ha requerido al titular del vertedero de Artigas la ejecución de dos estudios olfatométricos en distintas fases y la actualización del Plan de Acción tras los resultados del estudio olfatométrico.