Del “gratis et amore” a dirigir Deportes: el PP quiere una coalición con PNV y PSE-EE en Gipuzkoa

Del “gratis et amore” a querer la cartera de Deportes. El líder del PP en Gipuzkoa, Mikel Lezama, ha pedido claramente al PNV y al PSE-EE un Gobierno de coalición en la Diputación y liderar un área. “Ellos tienen mucho más en juego que nosotros, porque son los que ahora están en el Gobierno y quieren presentar a Eider Mendoza como candidata. Ellos tienen la necesidad y mucho en juego. Lo que nosotros decimos es que estamos abiertos a negociar y que nos gustaría, por ejemplo, tener la cartera de Deportes. Nos gustaría que Eider Mendoza fuera diputada general, pero eso no va a ser gratis”, ha indicado en Euskadi Irratia.

El juntero electo del PP por Gipuzkoa Mikel Lezama ha afirmado este viernes que es “un desprecio y una falta de respeto” que tanto PNV como PSE-EE digan que no negociarán su posible entrada en el Gobierno foral de Gipuzkoa, y les ha recordado que “necesitan” sus votos si quieren gobernar en el territorio, informa Europa Press. La suma de ambos es de 24 escaños por los mismos de EH Bildu, ganadora de las elecciones, con Elkarrekin. Lezama ha considerado que, tras las elecciones, “la situación ha cambiado”. “Nuestra sociedad es compleja y plural y nos obliga a entendernos entre todos”, sostiene. Por ello, ha reiterado que no entiende “el desprecio” de jeltzale y socialistas hacia el PP y “las más de 20.000 personas que nos votaron”.

“En una situación complicada, en unas elecciones en las que votado muy poca gente, hemos incrementado nuestros votos, y creo que es un desprecio y una falta de respeto hacia todos los que nos han votado. Además, necesitan nuestros votos. Con toda la humildad, ya sé que nosotros somos tres y ellos suman 24, pero no falto al respeto ni a ellos ni a los que les han votado”, ha asegurado. “Queremos negociar y entrar en el Gobierno”, ha subrayado el representante de una formación que lleva meses atacando con dureza a nacionalistas y socialistas.

Asimismo, se ha mostrado “indignado” por que las elecciones generales del 23 de julio puedan interferir en las negociaciones sobre la gobernabilidad de Gipuzkoa, y ha dicho que no entiende que suceda eso. “Estamos hablando de políticas de Gipuzkoa y, de repente, independentistas y nacionalistas se ponen en clave nacional. ¿Acaso no son Gipuzkoa y Euskadi lo que nos importa? ¿Por qué se ponen a mirar a España? No lo entiendo. Es una falta de respeto a los guipuzcoanos y a los vascos. Me da igual que las generales sean hoy o dentro de un año. Lo que tengo claro es por qué entre en política y por qué fui candidato en Gipuzkoa. El resto de debates me parecen una falta de repeto, y más con los retos que tenemos en Gipuzkoa”, ha concluido.