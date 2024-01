Un grupo de socios del Athletic inicia los trámites para remover los pilares del club rojiblanco: su filosofía de 'sólo vascos'

Un grupo de socios del Athletic Club ha iniciado los trámites para remover uno de los pilares del club: su filosofía de que los 11 del equipo sean vascos. Toda una revolución, aunque con matices. En realidad, lo que quieren es promover un referéndum entre los socios para que sean ellos los que decidan cómo debe ser esa filosofía: “Que se vote”. Y aunque no proponen nada abiertamente, “porque deberán decidir los socios qué es lo que se va a votar”, su intención no es que el club rojiblanco se abra a extranjeros, sino que ese veto a quien no es vasco se flexibilice para, por ejemplo, permitir jugar a hijos o nietos de vascos que hayan nacido fuera de Euskadi, a la diáspora, o a hijos de peñistas de otras comunidades autónomas... Todo un abanico de posibilidades, aún por definir, sin que el Athletic pierda su principal seña de identidad.

Por aquello que decía San Ignacio de que “en tiempos de desolación, mejor no hacer mudanza” Denok Irabaki ('Decidir todos/as'), que así se llama esta plataforma, ha elegido para presentar su iniciativa un momento dulce para el club, metido en semifinales de la Copa del Rey después de vencer al FC Barcelona en un partido en San Mamés para no olvidar. “Es un debate que hay que abordar con tranquilidad y mejor hacerlo en tiempo de bonanza”, dicen. Para que cuando vengan mal dadas nadie pueda echar la culpa a una “filosofía impuesta”. “La filosofía no será filosofía hasta que la voten los socios”, insisten. La iniciativa la ha presentado el portavoz de Denok Erabaki, Txema Ondero, acompañado, entre otros del socio 'número 1' del Athletic, José Antonio Virumbrales, de 98 años y 85 de socio –desde 1939, recién acabada la Guerra Civil– que apoya el movimiento de dar la palabra a los socios.

“No queremos extranjeros, no queremos romper la filosofía del club”, ha señalado Txema Ondero, que también ha recalcado que no quieren ir contra nadie. Pero insiste que es un debate que “está en la calle”. “¿Es que tenemos nosotros la potestad para dar o quitar el carné de vasco?”, se ha preguntado. Partiendo de eso recuerda que “el dinero es muy importante” y cada vez al Athletic le cuesta fichar más y los que quieren venir salen muy caros y cuesta retenerlos. No hay tantos vascos que se adapten a la filosofía del club en el mercado de fichajes. Por eso, consideran que el club “debe adaptarse a la realidad”.

Jugadores de la cantera y los formados o nacidos en Euskal Herria

Actualmente la página web del club recoge que el Athletic tiene una “filosofía deportiva” que determina que “pueden jugar en sus filas los jugadores que se han hecho en la propia cantera y los formados en clubes de Euskal Herria, que engloba a las siguientes demarcaciones territoriales: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera, así como, por supuesto, los jugadores y jugadoras que hayan nacido en alguna de ellas”. Denok Erabaki quiere que los socios decidan mediante un referéndum si se quiere mantener esa estrategia o abrir horizontes. “A un vasco no se le identifica sólo por su lugar de nacimiento”, señalan, recordando que se puede tener “sangre vasca” habiendo nacido fuera de los lugares que se especifican en la página web. Además, consultando a los socios y aceptando su decisión se evitarían, dicen “las trampas” que se han hecho desde diferentes directivas para fichar a jugadores que no eran vascos. Hay varios casos, aunque especialmente llamativo es el de Enric Saborit, nacido y criado en Mataró, que entró en Lezama con 16 años en 2008 cuando su madre se trasladó a Vitoria y que acabó jugando en el primer equipo en 2013, suscitando un importante debate en el club.

De momento son un grupo minoritario. Suman 285 socios de los que 110 son compromisarios. Necesitan tener las firmas de 400 compromisarios, un tercio del total de 1.200 compromisarios, o un 10% del total de los socios mayores de edad. Pero el proceso no ha hecho más que empezar, recuerdan.

La hoja de ruta a seguir arrancará con la búsqueda de socios que compartan esta iniciativa para recoger las firmas que avalan el proceso, que se alargará hasta el mes de octubre, después de que se celebre la asamblea ordinaria del club para “no inferir en la misma”. Si consiguen las firmas suficientes podría convocarse una asamblea extraordinaria en noviembre. A partir empezaría a determinarse la propuesta concreta que podría llevarse votación en el mes de junio o julio.

E insisten en que nadie vea su propuesta como una iniciativa contra la actual directiva del Athletic que dirige Jon Uriarte. Trabajamos por el bien del socio, por el bien del club“, dicen. ”Hacemos un llamamiento a la Junta directiva para que asuma a este tema, para que coja este tono por los cuernos. Le estamos dando a la Junta la posibilidad de que sea la primera en la historia del club de dar a los socios y socias la oportunidad de que decidan. No pretendemos desestabilizar nada ni a nadie“.