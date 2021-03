Gutun Zuria traspasa por primera vez las fronteras y lleva su arte a La Habana, Casablanca y Buenos Aires

El confinamiento por el coronavirus hizo que el Festival Internacional de las Letras de Bilbao Gutun Zuria, que se celebra desde hace más de una década en Azkuna Zentroa, se quedase a las puertas de llevarse a cabo. Con todos los proyectos que iban a presentarse ya a punto, se decidió convertir el festival en un libro titulado 'El ensayo empieza aquí', compuesto por las reflexiones de los 16 autores que iban a participar en el evento antes de saber que llegaría la pandemia.

Ha pasado un año desde entonces y a pesar de que la COVID-19 no ha desaparecido, Gutun Zuria ha logrado adaptar sus formatos para volver a llenar la capital vizcaina de literatura y arte de la mano de artistas nacionales e internacionales. Además, por primera vez, el festival literario traspasará fronteras y viajará hasta La Habana (Cuba), Casablanca (Marruecos) y Buenos Aires (Argentina).

Con un 'aquí' presencial, un 'aquí' a distancia y un 'aquí' con testimonios grabados, Gutun Zuria se celebrará entre el 23 y el 27 de marzo bajo el lema 'AQUÍ. El lugar que recoge todos los dóndes”, inspirado en el verso del poema 'Hemendik idazten dugu' de Koldo Izagirre.

"Es importante entender el concepto de ese 'aquí'. Creo que se radicaliza incluso a partir de este año que hemos tenido, de la pandemia y de todo el cambio estructural y laboral que supuso. Este 'aquí' modificó la vida de casi todos y todas, nos colocó en nuestros hogares y en pantallas para hacer actividades que siempre hacíamos de forma presencial y también porque es un 'aquí' problemático y crítico que interroga. ¿A qué se refiere? ¿Es el festival? ¿Azkuna Zentroa? ¿Es Bilbao? ¿Euskadi? ¿El mundo?", ha explicado el comisario Iván de la Nuez durante la rueda de prensa de presentación del festival este martes en Bilbao.

'Gutun Zuria' se pondrá en marcha el 23 de marzo y lo hará con la presentación de la publicación 'El ensayo empieza aquí'. Después, la artista Anari y el escritor y Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil, Iñigo Astiz, abrirán el Festival con la actuación 'Inon izatekotan'. Tras ellos, se sucederán sobre el escenario del Auditorio el resto de los encuentros.

Entre otros, el 24 de marzo, Miren Agur Meabe y Olga Novo, junto a Beñat Sarasola, hablarán sobre 'Txikitik idaztea handi', una reflexión sobre lo que implica escribir desde pequeña en una lengua minotiraria, como son el euskera y el gallego y la artista norteamericana Martha Rosler y Marcelo Expósito conversarán con Imma Prieto bajo el título 'Cómo hemos llegado aquí desde aquí'.

El jueves 25 de marzo, la periodista Margaryta Yakovenko y la escritora Kaouther Adimi participarán en un encuentro con Iñaki Esteban con el tema 'Viviendo entre dos mundos, eligiendo el propio espacio'.

En la jornada del 26, la periodista Marta Peirano hablará con jóvenes sobre redes sociales, y Mónica Ojeda, Itxaro Borda y Yuri Herrera, junto a Arrate Hidalgo, abordarán diferentes aspectos de las lenguas minorizadas en el encuentro 'Lenguas privadas, idiomas públicos'. Katixa Agirre, Eider Rodriguez y Aixa de la Cruz reflexionarán con Haizea Barcenilla sobre 'El cruce entre el ensayo y la ficción', y Marta Rebón, Alexei Yurchak, Santiago Gerchunoff e Iván de la Nuez debatirán desde 'Aquí en el Mausoleo de Lenin'.

Por último, y para cerrar el festival, el 27 de marzo, la actividad en el Auditorio comenzará con la conferencia de la periodista Marta Peirano. Después, Amets Arzallus e Ibrahima Balde conversarán con Goizalde Landabaso sobre 'Hormak eta zeharkaldiak'. David Le Breton, Lara Moreno, Anna María Iglesia y Txani Rodriguez cerrarán 'Gutun Zuria' con una reflexión sobre 'Caminar, encontrarse, distanciarse'.

Preguntado por este periódico sobre si de la misma forma que el anterior, el festival de este año se transormará en un libro, el director de Azkuna Zentroa, Fernando Pérez ha explicado que "es una cuestión que se han planteado". "Es una cuestión que todavía no está decidida. Todo el tema de las publicaciones y la edición es una constante en el centro y como no puede ser de otra forma en el festival también. O sea que probablemente no sea el único libro", ha apuntado Fernando Pérez.

Traspasando las fronteras de Bilbao

Por primera vez en la historia del certamen, 'Gutun Zuria' tendrá sede "más allá de las fronteras de Bilbao". En concreto, en Buenos Aires con Damián Tabarovsky, en La Habana con la artista Martica Minipunto, y en Casablanca con Salah Malouli, desde donde realizarán conferencias de forma telemática.

También llegarán al festival las "píldoras multimedia", pequeñas cápsulas o piezas de vídeo que proponen "otros tiempos para la reflexión, la palabra y el conocimiento en torno al sistema literario y artístico"y estarán protagonizadas, entre otros, por Alasne Martin, Anjel Lertxundi, Beñat Sarasola, Eneko Aizpurua, Fernando Pérez, Joan Fontcuberta, Glenda León, Iñaki Esteban, Iván de la Nuez, Marco d'Eramo, Mari Luz Esteban y Najat El Hachmi.