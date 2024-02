Las Haciendas vascas modificarán el mínimo exento en el IRPF para adaptarlo al nuevo SMI, pero difieren en los ritmos

Las Haciendas vascas modificarán al alza el mínimo exento de declarar en el IRPF para adaptarlo a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en línea con lo que ha anunciado ya el Gobierno central. Con esta medida se trata posibilitar que los trabajadores que cobran el SMI noten en su bolsillos la subida aprobada por el Gobierno central y que no se vaya el incremento de sus salarios con el pago de impuestos. Las tres diputaciones están de acuerdo en abordar esa modificación, pero no parece que compartan los ritmos para llevarla a cabo.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha dado a entender este jueves que en Álava se han iniciado ya los trámites para llevar esta modificación a cabo “favorecer a las rentas más bajas”. El mínimo exento actualmente están en 14.000 euros anuales, mientras que con la última subida, el SMI se sitúa en 15.876 euros brutos al año, por lo que el mínimo exento se situará en ese umbral. González ha señalado que la voluntad del Gobierno foral de Álava “es clara”. Desea tramitar “cuanto antes” un proyecto de norma foral para llevarlo a las Juntas Generales y que se apruebe esta modificación en periodo más corto de tiempo posible, de forma independiente al calendario que lleve la posible reforma fiscal, que parece que va para largo. “El Departamento de Hacienda [de Álava] ya ha comenzado el proceso para la aprobación de ese decreto que establecerá una nueva tabla de retenciones, con el objetivo de que a las personas a las que se les ha incrementado el SMI, disfruten de ese incremento por completo y vean en sus nóminas ese incremento”, ha señalado González.

El diputado general de Álava ha explicado que el Gobierno foral “buscará el consenso” con el resto de grupos junteros para aprobarlo -el Gobierno de PNV y PSE-EE no tiene mayoría y ya se tuvo que apoyar en el PP para otros ajustes fiscales para 2024- y que se trata de una cuestión que “debe estar armonizada” con el resto de los territorios históricos, según ha reconocido González. En este punto es donde parece que el ritmo que quiere implantar Álava no casa con el que llevan las otras dos diputaciones.

De entrada, fuentes de la Diputación de Gipuzkoa han señalado que ésta es una cuestión que se tratará en la ponencia que se ha constituido en las Juntas Generales para abordar la reforma fiscal. Es un foro abierto a petición de EH Bildu, que acaba de arrancar, y no se espera que culmine hasta el mes de junio. De hecho, González, ha señalado que esta ponencia en Gipuzkoa condiciona todos los trabajos para hacer la reforma fiscal porque marca un calendario que determina que hasta que no esté finalizada no puede empezar a negociarse entre los tres territorios.

Desde Bizkaia tampoco se quiere desligar la modificación del mínimo exento de otras y aprobarlo en solitario y por la vía rápida como pretende Álava. Fuentes de la Hacienda foral de Bizkaia han señalado que la propuesta realizada desde la Administración vizcaína se encuentra ya en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), “que es donde tiene que discutirse y analizarse”. “Una propuesta, que tenemos que recordar, ya fue remitida antes de que el Gobierno de España aprobase la subida del SMI”, señalan.

No obstante, advierten desde Bizkaia que no quieren fijarse sólo en el SMI para abordar los cambios, sino que que quieren ser “más ambiciosos”. “Y por eso estamos ya trabajando en las medidas vinculadas con las rentas más vulnerables. Por ello, no podemos anunciar la modificación de la tabla de retenciones sin saber qué efecto puede tener este cambio en la nueva Norma Foral que recoja la modificación de la obligación de declarar y el importe de la renta de trabajo exenta en el IRPF. Tenemos que ser coherentes con el resto de las medidas. El reglamento se puede cambiar de manera inmediata, sí, pero no puede desligarse, tiene que tener coherencia con la modificación de la norma. Y en ello estamos trabajando de manera coordinada”, señalan.