La hostelería pide ayudas al Gobierno de Urkullu mientras acude a los tribunales a tumbarle las medidas contra la COVID-19

Las asociaciones de hostelería de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se han reunido este miércoles con los consejeros vascos Javier Hurtado y Pedro Azpiazu, responsables de Turismo, Comercio y Consumo y Economía y Hacienda, respectivamente. Los representantes del sector han reclamado más ayudas económicas a la Administración pública por las afecciones en aforos y horarios en vigor ya para combatir la nueva ola de COVID-19 pero, al tiempo que han agradecido la interlocución con el Gobierno de Iñigo Urkullu, han cargado duramente contra su potencial benefactor acusándole de adoptar restricciones ineficaces para controlar la oleada de contagios y han anunciado un recurso judicial ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para tumbar el decreto con las medidas.

"Una cosa no quita la otra. Tenemos la obligación de actuar desde ya", ha razonado Héctor Sánchez, gerente de los hosteleros vizcaínos y portavoz. El sector entiende que "a Nochevieja no se puede llegar" y dan por perdida esa recaudación pero confía en que la Justicia tenga un "posicionamiento" para "antes del día de Reyes", otra festividad señalada. No sería ni mucho menos la primera vez que esta sala del Superior enmienda la plana al Gobierno de Urkullu en la pandemia -de hecho lo excepcional son los pronunciamientos a su favor- pero los hosteleros no han concretado su argumentación jurídica ya que la reducción horaria y de aforos se ajusta a los parámetros de otras olas y no supone ni mucho menos un cierre total de la actividad del sector de la restauración.

Los representantes del sector están convencidos de que los contagios no se propagan en estos locales aunque esté probado que el riesgo se multiplica en espacios interiores y sin mascarillas, dos condiciones que se pueden dar en los bares y restaurantes. "Lo hemos dicho muchas veces. Las medidas se están centrando en la hostelería y no es la solución a la situación sanitaria. Las olas vienen y se han ido y en ésta la afección no es proporcionada respecto al beneficio de las medidas en sí", ha diagnosticado Sánchez.

En el plano concreto de las ayudas que demandan, no han hecho un cálculo de a cuánto tendrían que ascender, si bien entienden que hay que hacer un análisis específico para cada subtipo de local porque los cambios normativos no afectan por igual al ocio nocturno, a los restaurantes o a los bares más pequeños. Con todo, han salido del encuentro con el ejecutivo con sensación "positiva". "Hay que agradecer la predisposición" del Ejecutivo, han manifestado. El sector lleva reuniéndose regularmente con el Gobierno y ha recibido ya varias líneas de ayudas en la pandemia.