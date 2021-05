La huelga en Tubacex cumple 100 días sin visos de solución pero con la plantilla "unida"

La huelga indefinida en las plantas de Tubacex de Amurrio y Llodio cumple hoy 100 días y sigue sin visos de solución el conflicto abierto con la dirección por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha supuesto la salida de 129 trabajadores, entre ellos 95 despedidos. Este viernes se ha conmemorado ese día redondo con una sentada multitudinaria.

"Hoy toca el 100, mañana serán 101", ha resumido en declaraciones a Efe el presidente del comité de empresa, Eduardo Ibernia, del sindicato ELA, quien ha remarcado que esta jornada es una más en la lucha que mantienen contra los despidos en la que hay días "mejores" y otros "peores". "Los ánimos también se resienten, pero la plantilla aguanta unida y se sigue sin hacer ningún tubo", ha descrito Ibernia, quien ha asegurado que el "éxito productivo de la huelga está siendo total".

Ibernia ha indicado que esa unidad se reflejará en la marcha que este mediodía van a llevar a cabo desde la planta de Llodio hasta la plaza de esta localidad alavesa, mientras el representante de LAB, Sergio Zaballa, ha señalado que la "lucha va a seguir" porque no van admitir ningún despido por una crisis que no es estructural. La representación también tiene la vista puesta en el proceso judicial abierto contra este ERE, cuya vista se espera que sea el próximo mes. "A día de hoy la empresa no recula con los despidos y habrá que esperar a la vía judicial", ha precisado el representante de CCOO, Borja Pérez, quien ha reconocido que no ve visos de solución a corto plazo porque las posiciones están "muy encontradas".

La dirección de Tubacex ha llevado a cabo un ERE en ambas plantas que afecta a 129 personas de una plantilla de unos 800 operarios con 95 despidos, 22 bajas incentivadas y 12 prejubilaciones. Además esta semana trasladó al comité de empresa una propuesta de futuro en la que se compromete a mantener el volumen de empleo actual hasta 2024, así como los salarios conforme a las tablas de 2021 y una mejora en las indemnizaciones de los afectados por el ERE. El pasado 11 de mayo Tubacex informó de que cerró el primer trimestre del año con unas pérdidas de 16,4 millones de euros debido al descenso de la demanda y la caída en la cartera de pedidos de la compañía siderúrgica.