Iturgaiz apela a “recuperar cuanto antes la credibilidad de las siglas” del PP

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha emplazado al presidente del PP, Pablo Casado, y a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a "recuperar cuanto antes la credibilidad" de las siglas", que son "el mayor y el mejor patrimonio que tiene PP". Asimismo, ha afirmado que, si hay un congreso, "tiene que ser un congreso de unidad" y que "todo el partido esté detrás de la persona que tiene que dirigir" al PP porque no se puede "ir de ninguna manera a congresos cainitas".

En una intervención en el Forum Europa Tribuna Euskadi en Bilbao, ha subrayado, al ser preguntado por la crisis abierta en su partido, que no desea "contribuir con más ruido a todo lo que ya se está conociendo" y, por ello, ha guardado estos días "silencio público", si bien el Comité Ejecutivo regional del PP vasco se reunió el pasado jueves porque es "donde se tienen que hablar las cosas de familia". Iturgaiz ha afirmado que él, en esta situación, está "con las siglas del PP", que están "por encima de cualquier persona, de cualquier personalismo" y por ellas "muchos entregaron su libertad y su vida".

En esta línea, tras afirmar que "no sobra nadie" en el PP, ha animado, a "Pablo Casado, desde la presidencia del PP, y a Isabel Díaz Ayuso, desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, a que recuperen cuanto antes la credibilidad de nuestras siglas". Según ha remarcado, son "el mayor y el mejor patrimonio que tiene PP". Respecto a la posibilidad de convocar un Congreso, ha afirmado que, si se tiene que dar, "tiene que ser un congreso de unidad" y que "todo el partido estemos detrás de la persona que tiene que dirigir" al PP. De este modo, ha insistido en la necesidad de que se "reconduzca la situación" porque, en su opinión, "no podemos ir de ninguna manera a congresos cainitas, guerra civilistas, de división" porque "eso ya lo hemos vivido y no lo quiere nadie".