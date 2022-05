Un juzgado ordena a la dirección de EA la celebración de primarias y le advierte de multas si no acata la resolución

El juzgado de primera instancia número siete de Vitoria ha ordenado a la dirección de Eusko Alkartasuna (EA) la celebración inmediata del proceso de primarias que el mismo juzgado ya ordenó convocar en el plazo de quince días el pasado 1 de marzo. El juez, que da la razón al sector crítico liderado por Maiorga Ramírez, que fue apartado del proceso de primarias de 2019, advierte además a la dirección de Eva Blanco de la imposición de multas si no cumple con la resolución judicial.

EA se sitúa al borde de la ruptura total con la celebración de dos congresos paralelos

Saber más

La dirección de EA no puso en marcha el proceso electoral cuando así venía recogido en la resolución judicial de marzo al entender que el congreso que el partido celebró en febrero y en el que Blanco fue reelegida secretaria general eliminó por mayoría el sistema de primarias y dio por superado ese proceso anulado con una elección de secretaria general mediante el sistema de compromisarios. Ahora, el mismo juzgado rechaza ese argumentario y le emplaza a la convocatoria de primarias. “Lo que ha hecho el partido ejecutado es establecer un nuevo sistema de elección de la secretaría general apartándose de la condena de la sentencia para invocar ahora su capacidad de autorregulación. Capacidad de autorregulación que al igual que no prevalece sobre la vulneración de otros derechos fundamentales no puede servir de instrumento para burlar el fallo de la sentencia”, apunta.

El juez afea además a la dirección de Eva Blanco por colocarse “en una situación de dificultad y rebeldía del acatamiento de la sentencia” y le advierte de la imposición de multas si no cumplen con el auto judicial. En comunicado, la dirección de EA señala que es “materialmente imposible” que EA se haya colocado en una situación de “rebeldía” del acatamiento de la sentencia dado que “la convocatoria del Congreso Ordinario fue realizada antes del pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Álava”.

En ese mismo escrito defienden que el derecho fundamental de Maiorga Ramírez que la Audiencia Provincial de Álava consideró vulnerado en su sentencia provisional fue el derecho de asociación con respecto a su participación en los órganos del partido. Sin embargo, aseguran, “si que ha tenido opción a presentarse a la Secretaría General en el marco del XIII Congreso Nacional de Eusko Alkartasuna celebrado los días 19 y 20 de febrero de 2022, derecho que rehusó ejercer”.

Por su parte, el sector crítico, que cuenta con el apoyo del lehendakari y fundador del partido, Carlos Garaikoetxea, celebra la llegada de esta nueva resolución que entienden “echa por tierra toda la estrategia urdida por la dirección” para que no se celebren primarias. “Estamos ante una gran noticia para la restitución de la democracia interna en EA y también para EH Bildu, que podrá contar para el enriquecimiento de la coalición con una fuerza cuyos déficits democráticos bochornosos no lastren la imagen y credibilidad de la coalición, y cuente con una aportación nítida desde la socialdemocracia y la rotundidad en defensa de todos los derechos para todas las personas”.

¿Cuál es el origen de la pugna? Aunque muchas de las diferencias son ya de índole personal, los críticos defienden un mayor peso de EA dentro de EH Bildu. Acusan a Sortu de homogeneizar toda la coalición. Lo explican en una enmienda de totalidad a la ponencia política, adelantada por este periódico: quieren “independencia” dentro de la confluencia, más portavocías y más peso, hasta el punto de plantear que la alianza se limite a elecciones “concretas” y no se vaya al modelo de cada vez mayor integración casi hasta el punto de hacer de EH Bildu un partido como tal. Blanco, por el contrario, entiende que más importante que los cargos son las políticas y que la actual izquierda abertzale se parece mucho más a la EA de siempre que a lo que era HB.