LAB alerta de la endeblez jurídica de la prórroga de la investigación de la OPE de Osakidetza

La prórroga por seis meses de la investigación de las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) -adelantada por este periódico este lunes- no despeja todos los nubarrones sobre el futuro de esta causa judicial. El sindicato LAB, que ejerce de acusación popular, ha alertado de la "excesiva fragilidad" del auto de la magistrada instructora, Cristina Rodríguez Ruiz, ya que acordó la ampliación del plazo con muy escasa argumentación jurídica, lo que abre la puerta a que los imputados puedan recurrirlo y tumbarlo.

En julio, cuando expiró el plazo ordinario y ya fue necesaria una prórroga, ya sucedió algo similar. El acuerdo para lograr más tiempo era brevísimo, sin ninguna explicación. De hecho, las diligencias, imputaciones y testificales que se plantearon se conocieron en otra resolución separada un mes después. Uno de los letrados defensores, el conocido penalista Rubén Múgica, llegó a interponer un recurso. Ahora, LAB plantea un "recurso de reforma" para que no haya riesgo de "nulidad" de los siguientes pasos en esta compleja instrucción judicial llena de avatares.

"Nos congratulamos por el fallo del último auto emitido por la magistrada pero queremos trasladar nuestra preocupación por la falta de motivación expresa de éste. Carece de los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que no recoge la opinión del Ministerio Fiscal ni del resto de partes", explica LAB en un comunicado. Este sindicato fue quien con más intensidad demandó la prórroga y defiende que el caso es de "gran transcendencia para toda la sociedad" como para evitar que se desmorone por tecnicismos. La central asegura que "no va a cejar en el empeño hasta conseguir que se aclare y castigue" lo sucedido en los exámenes de 2018.

En este sentido, afirma que "casi cuatro años después del inicio del escándalo, los exámenes originales no han sido aportados a la causa". Para LAB tiene gran importancia ya que en los dos casos en que se han podido revisar, Anestesia y Traumatología, han aparecido indicios de irregularidades. "Encierran pruebas definitivas como, entre otras, las técnicas que se utilizan para romper el anonimato", entiende el sindicato. Igualmente, recalca que la responsabilidad no se acota en opositores y miembros de los tribunales. Insisten en que han de ser investigadas las conductas de los responsables de la Sanidad pública vasca. LAB tiene recurrida la decisión de la instructora de no procesar al exconsejero Jon Darpón y a la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, entre otros altos cargos.